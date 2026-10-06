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"Исполняется целых 19": Лидия Таран показала взрослую дочь от Доманского

Кристина Трохимчук
6 октября 2026, 10:10обновлено 6 октября, 10:47
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Известная украинская телеведущая поделилась кадрами с дочерью-студенткой.
Лидия Таран показала дочь
Лидия Таран показала дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лидия Таран

Вы узнаете:

  • Дочери Лидии Таран исполнилось 19 лет
  • Как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран

Украинская журналистка и телеведущая Лидия Таран поделилась с поклонниками в Instagram особенными семейными кадрами. Поводом для этого стал день рождения ее дочери Василисы от скандального шоумена Андрея Доманского, которой 5 октября исполнилось 19 лет.

Звездная мама опубликовала целую серию архивных и новых фотографий, показав, как менялась ее единственная дочь. Помимо снимков, Лидия посвятила девушке трогательное поздравление с искренними пожеланиями свободы и реализации.

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Как выглядит дочь Доманского и Таран
Как выглядит дочь Доманского и Таран / фото: instagram.com, Лидия Таран

"Любимая моя Василиса! Пусть свободный ветер всегда будет в твоих волосах, в мыслях - свобода, а твое желание изменять мир к лучшему всегда находит путь. И пусть верные друзья всегда будут рядом! Ну и я тоже буду держаться где-нибудь неподалеку, люблю!" - написала ведущая.

После начала полномасштабного вторжения Лидия Таран вместе с Василисой уехала за границу. Сейчас девушка проживает во Франции и получает высшее образование в сфере политических наук. Телеведущая призналась, что очень хотела лично приехать к дочери на праздник, однако именинница отговорила маму из-за плотного студенческого графика.

Лидия Таран с дочкой
Лидия Таран с дочкой / фото: instagram.com, Лидия Таран

"Ты, мам, конечно, можешь приехать и поздравить, но у меня до вечера пары, а потом будут друзья. И еще мы представляем нашу украинскую ассоциацию в универе, ну то есть ты понимаешь", - коротко о приоритетах студентки политических наук, которой исполняется целых 19, - подытожила Лидия Таран.

Лидия Таран и Андрей Доманский - личная жизнь

Лидия Таран и Андрей Доманский состояли в гражданском браке около пяти лет и окончательно разошлись в 2010 году. В настоящее время бывшие супруги совсем не контактируют между собой. Сейчас Лидия Таран продолжает работать во Франции, тогда как Андрей Доманский в 2023 году уехал из Украины и, по последней информации, может проживать в одной из стран Балтии.

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Ранее Главред сообщал, что проживающий в Германии Олег Винник впервые за долгое время высказывался о своем сыне Юлиане, вспомнит его реакцию и чувство принадлежности к украинскому народу в первые дни полномасштабного вторжения.

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О персоне: Лидия Таран

Лидия Таран - украинская телеведущая. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". С 2009 года - ведущая телеканала 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") и 2+2 ("ПроФутбол"). После выезда за границу в феврале 2022 года - корреспондент канала 1+1 во Франции.

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