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"Плиту не включила": Меган Маркл высмеяли из-за нелепой ошибки в новом видео

Алена Кюпели
5 октября 2026, 19:35
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Меган Маркл снова обсуждают в социальных сетях.
Меган Маркл может вернуться в кино
Меган Маркл может вернуться в кино / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

  • Как опозорилась супруга принца Гарри
  • Что ей написали в соцсетях

Жена принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл вновь оказалась в центре насмешек после публикации нового ролика для своего бренда.

Как пишет Page Six, на этот раз внимание пользователей привлекла деталь, которую сложно было не заметить.

видео дня

В видео герцогиня Сассекская показала, как готовит на кухне, однако зрители быстро обратили внимание: плита под кастрюлей оказалась… выключенной.

Пользователи соцсетей тут же начали обсуждать промах, указывая, что конфорки даже не были повернуты, а под посудой не видно огня. Многие восприняли это как признак небрежности или постановочности ролика.

Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Великобританию
Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию / Фото Instagram/meghan

Некоторые комментаторы предположили, что видео было снято исключительно "для картинки", а не для реального приготовления еды. Другие и вовсе усомнились в профессионализме команды, работающей над контентом бренда.

На этом фоне критика в адрес Меган усилилась: пользователи заявляют, что подобные детали подрывают доверие к её проектам и создают ощущение искусственности.

Меган Маркл показала дочь Лилибет
Меган Маркл высмеяли за видео / Фото Instagram/meghan

Инцидент стал очередным поводом для обсуждений вокруг медийного образа герцогини и её попыток развивать собственный бизнес после ухода из королевской семьи.

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Как сообщал Главред, ранее бывший американский президент Барак Обама и его жена Мишель отметили 34-ю годовщину свадьбы и публично подтвердили, что их отношения остаются крепкими, несмотря на недавние слухи о разладе.

Светская дива Ким Кардашьян впервые откровенно рассказала, сколько людей помогает ей воспитывать четверых детей - и цифра удивила даже поклонников.

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О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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