"Плиту не включила": Меган Маркл высмеяли из-за нелепой ошибки в новом видео

Кратко:
- Как опозорилась супруга принца Гарри
- Что ей написали в соцсетях
Жена принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл вновь оказалась в центре насмешек после публикации нового ролика для своего бренда.
Как пишет Page Six, на этот раз внимание пользователей привлекла деталь, которую сложно было не заметить.
В видео герцогиня Сассекская показала, как готовит на кухне, однако зрители быстро обратили внимание: плита под кастрюлей оказалась… выключенной.
Пользователи соцсетей тут же начали обсуждать промах, указывая, что конфорки даже не были повернуты, а под посудой не видно огня. Многие восприняли это как признак небрежности или постановочности ролика.
Некоторые комментаторы предположили, что видео было снято исключительно "для картинки", а не для реального приготовления еды. Другие и вовсе усомнились в профессионализме команды, работающей над контентом бренда.
На этом фоне критика в адрес Меган усилилась: пользователи заявляют, что подобные детали подрывают доверие к её проектам и создают ощущение искусственности.
Инцидент стал очередным поводом для обсуждений вокруг медийного образа герцогини и её попыток развивать собственный бизнес после ухода из королевской семьи.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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