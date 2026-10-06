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"Мне больно": Винник сделал признание о сыне, которого скрывал 21 год

Кристина Трохимчук
6 октября 2026, 05:55
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Олег Винник неожиданно рассказал о своем ребенке, которого долгое время скрывал от публики.
Олег Винник
Олег Винник рассказал о сыне / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как сын Олега Винника отреагировал на украинских беженцев в Германии
  • Почему артист годами скрывал сына от публики

Певец Олег Винник, сбежавший из Украины в Германию, впервые за долгое время рассказал о своем единственном сыне Юлиане. В интервью Наталье Велесевич исполнитель вспомнил эмоциональный момент из первых дней полномасштабного вторжения.

Сын Олега Винника родился и вырос в Германии, однако, по словам артиста, эмоционально переживает события в Украине. Когда Юлиан на вокзале столкнулся с первыми волнами украинских беженцев, это вызвало у него слезы.

видео дня
Олег Винник
Олег Винник - семья / скрин из видео

"Я помню начало войны, мой сын приходит домой, садится на диван и плачет... Он сидит, плачет и говорит: "Ты знаешь, папа, я понимаю, что я украинец. Мне больно", - вспомнил Винник.

Олег Винник - личная жизнь

Личная жизнь артиста долгое время оставалась одной из главных интриг украинского шоу-бизнеса. Еще в 1993 году Винник женился на своей однокурснице по Каневскому училищу культуры и бэк-вокалистке Таисии Сватко, известной как Таюне, однако годами скрывал этот факт от прессы.

Олег Винник с женой
Олег Винник с женой Таюне / фото: instagram.com, Олег Винник

Так же тщательно певец оберегал от публики и сына Юлиана, который родился в начале 2000-х годов. Ранее артист упомянул о ребенке лишь единожды - в 2005 году во время разговора с немецким изданием, когда еще выступал в мюзиклах и не получил широкой популярности.

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что предательница Украины Таисия Повалий во время выступления в России исполнила украинскую "Пісню про рушник" и сделала циничное заявление со сцены о скором "примирении" украинцев и россиян.

Также бежавшая в РФ Оксана Марченко заявила, что перед паломничеством перенесла загадочную болезнь, которую ей якобы приходилось скрывать от окружающих. При этом кума Путина не уточнила, обращалась ли она к врачам и проходила ли лечение.

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О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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