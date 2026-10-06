ЭКО, рак и реанимация: Камалия раскрыла причину резкого похудения

Певица жестко ответила на обвинения в использовании популярных препаратов для сброса веса.

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Камалия - диагноз / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Какие диагнозы поставили Камалии

Почему певица вынуждена соблюдать жесткую диету

Украинская исполнительница Камалия оказалась в центре бурных обсуждений после публикации новых видео в TikTok. Подписчики стали подозревать звезду в использовании популярных препаратов для сброса веса. Артистка не стала отмалчиваться и ответила на обвинения в Instagram.

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Камалия напомнила, что всегда была стройной и с детства ведет чрезвычайно активный образ жизни. Несмотря на это, ее организм подвергся тяжелейшим испытаниям из-за лечения рака и борьбы за материнство.

Как сейчас выглядит Камалия / скрин из видео

"Примерно с 2006 года началась моя долгая борьба за то, чтобы стать мамой... Это было связано с гормональными препаратами, операциями и ЭКО. Потом я заболела COVID, а после него у меня обнаружили рак. После гормональной химиотерапии, операции и лучевой терапии я очень изменилась и начала набирать вес", - поделилась артистка.

Последней каплей, окончательно подорвавшей здоровье звезды и приведшей к значительной потере веса, стала срочная госпитализация в июне 2026 года. Певица попала в реанимацию с воспалением кишечника и острым дивертикулитом. Сейчас Камалия вынуждена пожизненно придерживаться жестких ограничений в питании.

Как похудела Камалия / скрин из видео

"Да, я похудела. Но всего лишь примерно на 5 кг за несколько месяцев. И за этими пятью килограммами нет никакого "волшебного секрета"... Сегодня я действительно придерживаюсь очень жесткой диеты - но не ради похудения, а из-за состояния здоровья. Поэтому не желаю никому такого рецепта похудения", - высказалась Камалия.

Камалия / инфографика: Главред

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О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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