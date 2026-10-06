ЭКО, рак и реанимация: Камалия раскрыла причину резкого похудения

Вы узнаете:
- Какие диагнозы поставили Камалии
- Почему певица вынуждена соблюдать жесткую диету
Украинская исполнительница Камалия оказалась в центре бурных обсуждений после публикации новых видео в TikTok. Подписчики стали подозревать звезду в использовании популярных препаратов для сброса веса. Артистка не стала отмалчиваться и ответила на обвинения в Instagram.
Камалия напомнила, что всегда была стройной и с детства ведет чрезвычайно активный образ жизни. Несмотря на это, ее организм подвергся тяжелейшим испытаниям из-за лечения рака и борьбы за материнство.
"Примерно с 2006 года началась моя долгая борьба за то, чтобы стать мамой... Это было связано с гормональными препаратами, операциями и ЭКО. Потом я заболела COVID, а после него у меня обнаружили рак. После гормональной химиотерапии, операции и лучевой терапии я очень изменилась и начала набирать вес", - поделилась артистка.
Последней каплей, окончательно подорвавшей здоровье звезды и приведшей к значительной потере веса, стала срочная госпитализация в июне 2026 года. Певица попала в реанимацию с воспалением кишечника и острым дивертикулитом. Сейчас Камалия вынуждена пожизненно придерживаться жестких ограничений в питании.
"Да, я похудела. Но всего лишь примерно на 5 кг за несколько месяцев. И за этими пятью килограммами нет никакого "волшебного секрета"... Сегодня я действительно придерживаюсь очень жесткой диеты - но не ради похудения, а из-за состояния здоровья. Поэтому не желаю никому такого рецепта похудения", - высказалась Камалия.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что вместо ожидаемой Алины Кабаевой скандальная тренер Ирина Винер назвала своей преемницей 19-летнюю гимнастку Анну Попову. Спортсменка недавно завершила карьеру из-за проблем со здоровьем и получила предложение стать помощницей тренера.
Также фитнес-тренер Марина Боржемская раскрыла причину своего отсутствия в Instagram, признавшись в борьбе с сильной мигренью. Звезда решила откровенно поделиться личной проблемой, чтобы поддержать подписчиков с аналогичным недугом.
Читайте также:
- Скандал, который превратился в рок-хит: история легендарной песни 1977 года
- "Я страдаю": Боржемская впервые рассказала о серьезной болезни
- "Исполняется целых 19": Лидия Таран показала взрослую дочь от Доманского
О персоне: Камалия
Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред