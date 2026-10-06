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Алину Кабаеву заменили 19-летней фавориткой - детали

Кристина Трохимчук
6 октября 2026, 12:15
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Многолетние слухи о том, что любовница диктатора Путина возглавит российскую художественную гимнастику, окончательно развеялись.
Алину Кабаеву заменили молодой гимнасткой
Алину Кабаеву заменили молодой гимнасткой / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Кто заменит Ирину Винер
  • Почему Алина Кабаева не стала преемницей тренера

На протяжении многих лет в светских кругах ходили устойчивые слухи, что после ухода Ирины Винер на пенсию ее место займет любовница российского диктатора Алина Кабаева. Однако, как сообщают росСМИ, эпоха фаворитки Владимира Путина внезапно завершилась, а скандальный тренер объявила имя совершенно другой преемницы.

Ею стала 19-летняя чемпионка России Анна Попова, которая только что объявила о вынужденном завершении спортивной карьеры из-за тяжелой травмы.

видео дня

"Мне очень трудно говорить об этом, ведь художественная гимнастика - это вся жизнь. Я хочу поблагодарить всех тренеров, которые были со мной рядом", - заявила Попова.

Анна Попова станет преемницей Ирины Винер
Анна Попова станет преемницей Ирины Винер / скрин из видео

Причиной ухода Поповой из большого спорта стала сложнейшая операция на спине. По словам самой Винер, после Игр БРИКС молодой гимнастке вставили несколько титановых позвонков, однако девушка продолжала тренироваться и гнуться пополам через жуткую боль, чем окончательно покорила сердце одиозной наставницы. Поняв, что карьера спортсменки подошла к концу, Винер лично предложила девушке стать ее главной помощницей и наследницей.

"А потом я ей сказала: "Ты должна быть моей помощницей, ты должна быть моей заменой, ты должна мне помогать", - заявила Ирина Винер.

Алина Кабаева
Алина Кабаева не займет место Ирины Винер / Фото: instagram.com, Алина Кабаева

Примечательно, что разговоры о Кабаевой как о единственной наследнице тренера велись годами. Вместе они выиграли множество турниров, и Винер считала ее своей лучшей воспитанницей. В пользу того, что Кабаева готовится стать преемницей тренера, говорило и то, что любовница Путина в 2022 году основала собственную академию художественной гимнастики "Небесная грация".

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О персоне: Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева - российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года - Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

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