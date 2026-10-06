Вы узнаете:
- Кто заменит Ирину Винер
- Почему Алина Кабаева не стала преемницей тренера
На протяжении многих лет в светских кругах ходили устойчивые слухи, что после ухода Ирины Винер на пенсию ее место займет любовница российского диктатора Алина Кабаева. Однако, как сообщают росСМИ, эпоха фаворитки Владимира Путина внезапно завершилась, а скандальный тренер объявила имя совершенно другой преемницы.
Ею стала 19-летняя чемпионка России Анна Попова, которая только что объявила о вынужденном завершении спортивной карьеры из-за тяжелой травмы.
"Мне очень трудно говорить об этом, ведь художественная гимнастика - это вся жизнь. Я хочу поблагодарить всех тренеров, которые были со мной рядом", - заявила Попова.
Причиной ухода Поповой из большого спорта стала сложнейшая операция на спине. По словам самой Винер, после Игр БРИКС молодой гимнастке вставили несколько титановых позвонков, однако девушка продолжала тренироваться и гнуться пополам через жуткую боль, чем окончательно покорила сердце одиозной наставницы. Поняв, что карьера спортсменки подошла к концу, Винер лично предложила девушке стать ее главной помощницей и наследницей.
"А потом я ей сказала: "Ты должна быть моей помощницей, ты должна быть моей заменой, ты должна мне помогать", - заявила Ирина Винер.
Примечательно, что разговоры о Кабаевой как о единственной наследнице тренера велись годами. Вместе они выиграли множество турниров, и Винер считала ее своей лучшей воспитанницей. В пользу того, что Кабаева готовится стать преемницей тренера, говорило и то, что любовница Путина в 2022 году основала собственную академию художественной гимнастики "Небесная грация".
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О персоне: Алина Кабаева
Алина Маратовна Кабаева - российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года - Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
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