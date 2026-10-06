Скандал, который превратился в рок-хит: история легендарной песни 1977 года

Композиция "Barracuda" быстро завоевала популярность и стала одним из главных хитов группы Heart.

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"Barracuda" по-прежнему считается классикой рок-музыки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/heartofficial

Кратко:

В чарте Billboard Hot 100 песня "Barracuda" поднялась до 11-й позиции

"Barracuda" по-прежнему считается классикой рок-музыки

Один из самых известных хард-рок-хитов 1970-х - песня "Barracuda" группы Heart - появился на фоне скандала, связанного с сестрами Энн и Нэнси Уилсон. Поводом для создания композиции стал слух, который, как утверждали музыканты, распространял тогдашний лейбл группы Mushroom Records. Об этом пишет Parade.

По данным издания, представители компании пытались привлечь дополнительное внимание к Heart и запустили провокационную историю с намеками на интимные отношения между сестрами. Энн и Нэнси не имели никакого отношения к этим заявлениям и были крайне возмущены ситуацией.

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О масштабах распространения слуха Энн Уилсон узнала во время одного из концертов. В разговоре с ней радиопромоутер позволил себе соответствующий намек, после чего стало понятно, что история уже вышла далеко за пределы музыкальной индустрии.

Позже Нэнси вспоминала, что у сестер накопилось много злости и чувства оскорбления. Однако вместо того чтобы оставить произошедшее без ответа, они решили выразить свои эмоции через музыку.

Работа над новой композицией началась практически сразу. Уже на следующий день песня была готова. По словам Нэнси Уилсон, результат получился настолько мощным, что композиция практически сразу обрела то звучание, которого добивались музыканты.

Вскоре после конфликта Heart прекратила сотрудничество с Mushroom Records и подписала контракт с Portrait Records. В 1977 году группа выпустила альбом Little Queen, главным синглом которого стала "Barracuda".

Композиция быстро завоевала популярность и стала одним из главных хитов Heart. В американском чарте Billboard Hot 100 песня поднялась до 11-й позиции.

Прошло почти полвека, однако "Barracuda" по-прежнему считается классикой рок-музыки. Песня остается одной из самых узнаваемых композиций Heart и регулярно входит в подборки лучших классических рок-хитов. К примеру, Ultimate Classic Rock включил ее в список 100 лучших песен жанра, разместив на 41-й позиции.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Heart Heart - американо-канадская рок-группа, образованная в Сиэтле, которая стала одним из самых успешных и влиятельных коллективов в истории классического рока. Главной движущей силой и лицом группы на протяжении десятилетий остаются сестры Энн Уилсон (вокал) и Нэнси Уилсон (гитара, вокал). Группа Heart вошла в историю как один из первых тяжелых рок-коллективов, где фронтвумен были не просто поющими у микрофона девушками, а полноценными авторами музыки, текстов и виртуозными исполнительницами. Творчество Heart сочетает в себе элементы мощного хард-рока, фолка и поп-баллад. Группа ворвалась на сцену с дебютным альбомом Dreamboat Annie и такими хитами, как хиппи-роковая "Magic Man" и взрывная "Crazy on You". Главной же их визитной карточкой этого периода стала знаменитая композиция "Barracuda" (1977) с ее узнаваемым "галопирующим" гитарным риффом. В середине 80-х группа кардинально сменила имидж и звучание в сторону популярного тогда глэм-металла и стадионного рока. Именно в это время они записали свои самые коммерчески успешные романтические баллады, возглавившие мировые чарты - "Alone" и "What About Love". В 2013 году группа Heart была официально включена в Зал славы рок-н-ролла. По всему миру продано более 35 миллионов копий их альбомов. Сестры Уилсон продолжают выступать и записывать музыку, оставаясь иконами для нескольких поколений рок-музыкантов.

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