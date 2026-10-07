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"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

Кристина Трохимчук
7 октября 2026, 05:55
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Известный шеф-повар выехал за границу и показал подписчикам свой дом.
Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво показал дом в Канаде / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Эктор Хименес-Браво

Вы узнаете:

  • Эктор Хименес-Браво вышел на связь из Канады
  • Как выглядит дом шефа в Канаде

Украинский шеф-повар и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво на время покинул Украину и отправился в Канаду. Для звездного кулинара эта поездка стала настоящим путешествием в прошлое, ведь он наконец переступил порог собственного дома, где не бывал последние пять лет. Фотографии из путешествие знаменитость разместил в Instagram.

Пребывание в знакомых стенах вызвало у знаменитости мощную волну ностальгии. Во время визита Эктор также успел встретиться с близкими, друзьями и многочисленными украинцами, нашедшими убежище за океаном.

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Эктор Хименес-Браво в Канаде
Эктор Хименес-Браво в Канаде / фото: instagram.com, Эктор Хименес-Браво

"Я снова здесь. В своем доме, где не был пять лет. Знаете, особое ощущение - вернуться в место, с которым связано столько воспоминаний... Я не пропустил ни одного рассвета и заката возле своего дома. Просто сидел, смотрел на небо, дышал и ценил каждую минуту", - рассказал шеф-повар.

Прожив несколько дней в спокойной Канаде, Эктор признался, что после жизни в Украине начал совершенно иначе воспринимать простые бытовые вещи. Несмотря на огромную благодарность стране за свой старт и возможности, ресторатор подчеркнул, что его настоящий дом - это Украина, куда он стремился вернуться как можно скорее.

Канадский дом Эктора Хименеса-Браво
Канадский дом Эктора Хименеса-Браво / фото: instagram.com, Эктор Хименес-Браво

"Канада навсегда останется важной частью моей истории. Я благодарен этой стране за возможности, за людей, которых она мне подарила, и за путь, который здесь начался. Но моя жизнь сегодня - в Украине. Здесь мои коллеги, мои дети, мои люди. Здесь мое сердце, моя душа и мой настоящий дом", - признался кулинар.

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О персоне: Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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