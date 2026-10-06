Известный актер раскрыл, во сколько его семье обходится комфортная жизнь в Киеве

Актер Назар Заднепровский объяснил, как в их семье распределяются заработанные деньги.

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Назар Заднепровский объяснил, как в его семье распределяются заработанные деньги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nazarzadneprovskii

Кратко:

Жена актера отвечает за семейный бюджет

Для жизни в столице всей семье необходимо не менее 50 тыс грн в месяц

Украинский актер Назар Заднепровский вместе с супругой Ириной рассказал о семейном бюджете и назвал сумму, которая, по их словам, необходима им для жизни в Киеве.

О финансовых вопросах супруги заговорили в интервью блогеру Александру Преподобному.

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Актер, известный по фильмам "Безумная свадьба" и сериалу "Домик на счастье", объяснил, как в его семье распределяются заработанные деньги.

"У нас все по-классически: все, что я зарабатываю - наше, все, что она зарабатывает - ее", - рассказал Заднепровский.

Ирина подтвердила, что именно она фактически отвечает за семейный бюджет. При этом у супругов есть двое общих детей, на содержание которых также приходится выделять средства.

По словам жены актера, для жизни в столице всей семье необходимо не менее 50 тысяч грн в месяц.

"Минимум 50 000 гривен нам в месяц необходимо", - отметила Ирина.

Супруги считают, что именно такая сумма позволяет их семье из четырех человек обеспечивать основные расходы и комфортно жить в Киеве.

Назар Заднепровский / инфографика: Главред

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О персоне: Назар Заднепровский Назар Заднепровский родился 9 ноября 1975 в Киеве. Заднепровский - украинский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий. Народный артист Украины (2017). Заднепровский - ведущий актер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко (с 1996 года). Известен ролями в спектаклях "Швейк", "Кайдашева семья", "Тевье-Тевель", "Моя прекрасная леди". Широкую популярность получил благодаря комедийным ролям, в частности в сериалах "Скажене весілля", "Слуга народа". Мастер характерных и комедийных ролей, обладающий ярким темпераментом и узнаваемым голосом.

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