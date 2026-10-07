Пугачева получила новую серьезную травму — что произошло

Примадонна снова оказалась в центре внимания из-за тревожных слухов о ее состоянии.

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Алла Пугачева - травма руки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, egorwilms, скрин из видео

Вы узнаете:

Что случилось с Аллой Пугачевой

Какие проблемы со здоровьем у Примадонны

В сети с новой силой вспыхнули обсуждения состояния здоровья 77-летней Аллы Пугачевой. С певицей сделали фотографии во время прогулки в Лимасоле и выложили в Instagram, а внимательные поклонники сразу обратили внимание на забинтованную левую руку.

На снимке, попавшем в социальные сети, Алла Пугачева сидит за столиком на открытой террасе ресторана в стильном черном наряде, солнцезащитных очках и с обручем на волосах. Артистка приветливо подписывает автограф-карточку для молодого поклонника. Однако главное внимание фанатов приковала левая рука Примадонны - на кадре отчетливо виден светлый медицинский ортез.

видео дня

Алла Пугачева появилась с ортезом / фото: instagram.com, egorwilms

Пугачева не комментирует новую травму, однако она стала очередным испытанием после проблем со здоровьем, от которых звезда до сих пор не оправилась. Несмотря на физическую боль и необходимость носить фиксатор, Пугачева продолжает сохранять элегантность и тепло общаться с фанатами, которые встречают ее за границей.

Травма Аллы Пугачевой / фото: instagram.com, egorwilms

Ранее артистка уже перенесла сложный перелом ноги с заменой тазобедренного сустава, долгое время училась ходить заново, а летом 2026 года перенесла две операции на сердце. Сейчас артистка сосредоточена исключительно на лечении и покое, отказавшись даже от частных выступлений.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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