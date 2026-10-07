Пугачева получила новую серьезную травму — что произошло

Вы узнаете:
- Что случилось с Аллой Пугачевой
- Какие проблемы со здоровьем у Примадонны
В сети с новой силой вспыхнули обсуждения состояния здоровья 77-летней Аллы Пугачевой. С певицей сделали фотографии во время прогулки в Лимасоле и выложили в Instagram, а внимательные поклонники сразу обратили внимание на забинтованную левую руку.
На снимке, попавшем в социальные сети, Алла Пугачева сидит за столиком на открытой террасе ресторана в стильном черном наряде, солнцезащитных очках и с обручем на волосах. Артистка приветливо подписывает автограф-карточку для молодого поклонника. Однако главное внимание фанатов приковала левая рука Примадонны - на кадре отчетливо виден светлый медицинский ортез.
Пугачева не комментирует новую травму, однако она стала очередным испытанием после проблем со здоровьем, от которых звезда до сих пор не оправилась. Несмотря на физическую боль и необходимость носить фиксатор, Пугачева продолжает сохранять элегантность и тепло общаться с фанатами, которые встречают ее за границей.
Ранее артистка уже перенесла сложный перелом ноги с заменой тазобедренного сустава, долгое время училась ходить заново, а летом 2026 года перенесла две операции на сердце. Сейчас артистка сосредоточена исключительно на лечении и покое, отказавшись даже от частных выступлений.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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