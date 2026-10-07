"Заставили закрыть рот": Оля Цибульская раскрыла, как похудела на 15 килограмм

Певица удивила фанатов потрясающими изменениями во внешности.

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Как похудела Оля Цибульская / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульская, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему 40-летнюю Олю Цибульскую перестали узнавать поклонники

Какая трагедия заставила артистку кардинально измениться

Известная певица Оля Цибульская привлекла к себе повышенное внимание публики из-за поразительных внешних изменений. Артистку буквально перестали узнавать на улице, а сама она с юмором реагирует на слухи о пикантных причинах такого преображения. В интервью OBOZ.ua исполнительница раскрыла настоящие причины своего преображения.

Цибульская в шутку отметила, что приписывает себе роман с молодым любовником, хотя на самом деле она уже давно счастлива в браке.

видео дня

Как Оля Цибульская выглядит сейчас / скрин из видео

"Я уже говорила, что у меня молодой любовник, но почему-то никто не верит. И, честно говоря, мне даже немного обидно: почему в мои 40 лет у меня не может быть молодого любовника? И вообще давно в долгом браке", - иронично заявила певица.

Как оказалось, за серьезной трансформацией певицы кроется глубокая личная драма из-за утраты отца. Пережить трагедию Оле помогли советы психолога и врача, которые порекомендовали "выводить стресс через тело" с помощью спорта, активной работы и движения. Дополнительной мотивацией для артистки стали неудачные кадры поклонников, сделанные из партера снизу.

Оля Цибульская - фигура после похудения / фото: instagram.com, Оля Цибульская

"На самом деле я даже тем людям, кто фотографировал меня на концертах с партера, да еще и снизу, благодарна. Они буквально заставили меня закрыть рот. Я даже выкладывала эти фотографии у себя в Instagram: вот я, вот мое тело, вот эти складки - все как есть", - подытожила Цибульская.

Оля Цибульская / инфографика: Главред

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Также в возрасте 102 лет скончалась старейшая обладательница "Оскара", американская актриса Ева Мари Сейнт. Звезда культового фильма "В порту" навсегда вошла в историю мирового кинематографа благодаря своей дебютной роли, принесшей ей заветную статуэтку.

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О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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