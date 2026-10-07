Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Заставили закрыть рот": Оля Цибульская раскрыла, как похудела на 15 килограмм

Кристина Трохимчук
7 октября 2026, 14:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Певица удивила фанатов потрясающими изменениями во внешности.
Оля Цибульская похудение
Как похудела Оля Цибульская / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульская, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему 40-летнюю Олю Цибульскую перестали узнавать поклонники
  • Какая трагедия заставила артистку кардинально измениться

Известная певица Оля Цибульская привлекла к себе повышенное внимание публики из-за поразительных внешних изменений. Артистку буквально перестали узнавать на улице, а сама она с юмором реагирует на слухи о пикантных причинах такого преображения. В интервью OBOZ.ua исполнительница раскрыла настоящие причины своего преображения.

Цибульская в шутку отметила, что приписывает себе роман с молодым любовником, хотя на самом деле она уже давно счастлива в браке.

видео дня
Как Оля Цибульская выглядит после похудения
Как Оля Цибульская выглядит сейчас / скрин из видео

"Я уже говорила, что у меня молодой любовник, но почему-то никто не верит. И, честно говоря, мне даже немного обидно: почему в мои 40 лет у меня не может быть молодого любовника? И вообще давно в долгом браке", - иронично заявила певица.

Как оказалось, за серьезной трансформацией певицы кроется глубокая личная драма из-за утраты отца. Пережить трагедию Оле помогли советы психолога и врача, которые порекомендовали "выводить стресс через тело" с помощью спорта, активной работы и движения. Дополнительной мотивацией для артистки стали неудачные кадры поклонников, сделанные из партера снизу.

Оля Цибульская - фигура после похудения
Оля Цибульская - фигура после похудения / фото: instagram.com, Оля Цибульская

"На самом деле я даже тем людям, кто фотографировал меня на концертах с партера, да еще и снизу, благодарна. Они буквально заставили меня закрыть рот. Я даже выкладывала эти фотографии у себя в Instagram: вот я, вот мое тело, вот эти складки - все как есть", - подытожила Цибульская.

Оля Цибульская
Оля Цибульская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Настя Каменских показала в Instagram свою коллекцию брендовых сумок и гардероб после переезда в США. Певица без стеснения призналась, что практически все люксовые вещи ей подарил муж Потап.

Также в возрасте 102 лет скончалась старейшая обладательница "Оскара", американская актриса Ева Мари Сейнт. Звезда культового фильма "В порту" навсегда вошла в историю мирового кинематографа благодаря своей дебютной роли, принесшей ей заветную статуэтку.

Читайте также:

О персоне: Оля Цибульская

Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Оля Цибульская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возросло

РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возросло

15:03Аналитика
РФ атаковала Украину с разных направлений: Игнат раскрыл детали ночного удара

РФ атаковала Украину с разных направлений: Игнат раскрыл детали ночного удара

13:23Украина
РФ открыла новое направление ударов по Украине: в ISW раскрыли замысел Кремля

РФ открыла новое направление ударов по Украине: в ISW раскрыли замысел Кремля

12:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Отопительный сезон в Украине: когда ждать тепла в батареях и всем ли его дадут

Отопительный сезон в Украине: когда ждать тепла в батареях и всем ли его дадут

Самая неудачная дата рождения — какое число сулит испытания

Самая неудачная дата рождения — какое число сулит испытания

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Почему в СССР запретили макароны по-флотски: о чём умалчивали советские повара

Почему в СССР запретили макароны по-флотски: о чём умалчивали советские повара

Последние новости

15:05

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

15:03

РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возрослоФотоВидео

15:01

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчинуВидео

15:01

Клиническая смерть: советская актриса "Мэри Поппинс" переживает трагедию

14:57

Сколько варить пельмени, чтобы они не слипались: повар назвал точное время

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
14:39

Осадчая озвучила свое решение по поводу выезда из Киева

14:27

Света может не быть по 6 часов в день: украинцев предупредили об отключениях

14:17

"Заставили закрыть рот": Оля Цибульская раскрыла, как похудела на 15 килограмм

14:07

Как легко отделить яичный желток от белка: самые эффективные способы

Реклама
14:05

Гороскоп Таро на завтра 8 октября: Овнам - соревнования, Близнецам - изменения

13:36

Перелом в двух местах: Валентина Хамайко показалась в больнице

13:24

"Сколько денег отдал": Каменских похвасталась люксовыми подарками Потапа

13:23

РФ атаковала Украину с разных направлений: Игнат раскрыл детали ночного удара

13:16

Как утеплить балкон без ремонта: эксперты назвали эффективные способы

13:13

Орхидея снова покроется цветами: чем нужно поливать растение в октябреВидео

12:33

В РФ наградили певца из Киева, который встал на сторону России

12:33

Спилберг лично возьмется за новых "Трансформеров": кто из звезд не вернется в проект

12:32

РФ открыла новое направление ударов по Украине: в ISW раскрыли замысел Кремля

12:29

Была музой Хичкока: ушла из жизни самая старая обладательница "Оскара"

12:23

Тепло окончательно отступает: когда в Украину ворвется похолодание с дождями

Реклама
12:02

Владимир Литвин — харьковский предприниматель в сфере искусственного интеллекта, инвестор и меценат досье

11:49

РФ уничтожила центр спасения птиц под Киевом: погибли пернатые и котФото

11:47

Вмятина исчезнет без следа: как восстановить кузов авто без покраскиВидео

11:47

Варить не нужно: как приготовить вкусную гречку, советы от повара

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 8 октября: Быкам - обещания, Драконам - импульс

11:31

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины: война не закончится в 2026 году

11:29

Деревья могут не пережить зиму: какую ошибку нельзя допускать осеньюВидео

11:11

Сколько времени дети должны уделять домашнему заданию - результаты исследования

11:06

Кровавый "подарок" Путину: Зеленский раскрыл масштаб атаки и ключевую цельФото

10:44

"С глубокой скорбью": умер известный украинский писатель

10:39

"По-взрослому": Тарас Тополя сделал заявление о поцелуе с мужчиной

10:34

Черная плесень на швах плитки в душе исчезнет за одну ночь – что нужно сделать

10:33

Путин готовит почву для операции в Балтии: как НАТО может сорвать план Кремля

10:22

РФ создает иллюзию наступления на Харьков: военный назвал истинную цель врага

10:00

Пугачева получила новую серьезную травму — что произошло

09:48

"Евровидение-2027": Чехия неожиданно отказалась от участия в конкурсе

09:36

Нарциссы зацветут пышнее: что сделать с луковицами перед посадкой в октябреВидео

09:34

РФ била "Цирконами", "Калибрами" и баллистикой: сколько целей сбили силы ПВОФото

09:29

Как отмыть чашку от коричневого налета после кофе или чая за 5 минут

08:56

Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне и заговорил о "победе" России

Реклама
08:53

Сочный фаршированный перец по-новому: рецепт ужина за 45 минут

08:48

"Сутулая собака": на улицах Москвы сняли замшелую Повалий

08:39

РФ ударила по многоэтажке в Прилуках, под завалами ищут людей: что известноФото

08:22

Магнитная буря G2 охватит Землю: когда начнется почти 6-балльный шторм

08:18

РФ использует ИИ для ударов по Украине: что известно о новой тактике

08:10

Армия РФ ударила ракетами Кременчугу: повреждены многоэтажки и предприятиеФото

07:22

РФ била баллистикой по Киеву: двое погибших и поврежденные складыФото

06:50

РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг

06:12

Гороскоп на завтра, 8 октября: Тельцам — поддержка, Девам — срыв планов

05:55

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять