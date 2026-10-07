В РФ наградили певца из Киева, который встал на сторону России

Предатель-певец из Киева славится своими заявлениями, взятыми из кремлевской методички.

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Певец Джанго превратился в оккупанта / Коллаж Главред, фото Instagram/jangoband

Кратко:

За что оккупанты наградили предателя

Что артист-киевлянин говорил о войне

В террористической России вручили награду певцу, который родом из Киева. Он выступал под сценическим именем Джанго (Алексей Поддубный - ред.).

Как пишут российские пропагандисты, ему присвоили так называемое звание "заслуженного артиста ДНР".

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Награду певцу вручили во время очередного пропагандистского мероприятия, посвященного так называемому "Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией". Как сообщают российские СМИ, решение было принято по поручению главы оккупационной администрации Дениса Пушилина.

Певец-оккупант принял очередную награду от террористов / Фото Instagram/jangoband

Джанго не упустил возможности выступить перед аудиторией с очередными заявлениями в поддержку российской политики. Он вспомнил свой первый концерт на оккупированных территориях, который состоялся в Луганске в 2015 году, и заявил, что происходящее на Донбассе является частью российской истории.

"Не зная своей истории, вы вообще не знаете, что происходит", - заявил певец во время мероприятия.

Джанго о войне

Певец поддержал российское вторжение и выступал в оккупированных регионах. В 2024 году он стал доверенным лицом террориста и главаря России Владимира Путина на российских президентских выборах. За свою деятельность Джанго оказался под следствием в Украине.

В 2025 году Винницкий городской суд заочно приговорил Алексея Поддубного к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в действиях, связанных с поддержкой российской агрессии.

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О персоне: Джанго Джанго - певец, композитор, музыкант и аранжировщик. Лидер и руководитель одноименной группы Джанго. Поддубный родился 8 января 1969 года в городе Киеве, УССР в семье журналиста Виктора Борисовича Поддубного и инженера-технолога Нины Александровны Поддубной. В декабре 2013 года публично осудил Евромайдан, объяснив попытки смены власти в Украине "американскими интересами". С 2015 года начал выступать в самопровозглашённой ДНР, с 2015 по 2022 год отыграл 100 концертов. В 2022 году поддержал российское вторжение в Украину, по его мнению - большинство украинских людей воспримет шаг России положительно "как освобождение", также заявил что необходимо "искоренить саму идею украинства"

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