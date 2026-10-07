"Сколько денег отдал": Каменских похвасталась люксовыми подарками Потапа

Певица показала коллекцию роскошных сумок.

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Настя Каменских показала свои люксовые сумки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап; скрин из видео

Вы узнаете:

Что дарил Потап Насте Каменских

Сколько стоят сумки певицы

Певица Настя Каменских, которая после скандального интервью окончательно перебралась в США, поделилась в Instagram новым видео с разбором своего гардероба и демонстрацией эксклюзивных сумок. Артистка без смущения призналась, что почти все самые дорогие вещи в ее коллекции - это подарки супруга Потапа.

Однако, как выяснилось, далеко не все дорогостоящие презенты рэпера приходятся певице по душе. Каменских показала стеганую модель YSL, которую ей пришлось обменять на бежевую только потому, что Потап изначально купил ее в черном цвете.

видео дня

Настя Каменских - подарок Потапа / скрин из видео

"Практически все сумки мне дарил мой муж. И вообще, все самое дорогое мне дарил мой муж, потому что он считает, что я достойна самого лучшего", - похвасталась Каменских.

Сколько стоят сумки Насти Каменских / скрин из видео

Особое внимание подписчиков привлекла эксклюзивная сумка от бренда Prada. По словам Насти, она не надевала ее ни разу из-за своего категорического неприятия черного цвета, хотя аксессуар стоил астрономических денег. Впрочем, это не помешало артистке похвастаться и другими брендами - Gucci и Maje, а также черным клатчем YSL за €400.

Люксовые сумки Насти Каменских / скрин из видео

"Вот эту сумку Prada я не надевала ни разу. Ее подарил мне мой муж. Она стоила просто космических денег. Когда я понимаю, сколько денег Леша отдал за эту сумку, мне хочется плакать. Она очень красивая, но она мне не нравится, потому что она черная. А я не ношу черное", - поделилась звезда.

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О персоне: Настя Каменских Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV. Певица попадала в громкие скандалы из-за продолжения использования русского языка и исполнения русскоязычных хитов на зарубежных концертах после начала полномасштабного вторжения. Также Каменских заявила, что из-за перехода на украинский язык в ее горле горле образовалась киста, из-за которой исполнительница едва не потеряла голос и отменила тур.

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