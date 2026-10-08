Сидни Суини оказалась дальней родственницей Мэрилин Монро: что их связывает

Кратко:
- Суини и Монро - девятиюродные сестры через одно поколение
- Родословные актрис пересекаются по линии родителей благодаря общему предку
Американская актриса Сидни Суини неожиданно обнаружила родственную связь с легендарной Мэрилин Монро. Оказалось, что звезды, которых поклонники не раз сравнивали из-за внешнего сходства, действительно имеют общего предка.
На протяжении многих лет пользователи Сети обращали внимание на визуальное сходство Суини и Монро. Именно поэтому специалисты MyHeritage решили проверить, есть ли между двумя актрисами семейная связь, пишет Just Jared.
Генеалогическое исследование показало, что Сидни Суини и Мэрилин Монро действительно являются дальними родственницами - их называют девятиюродными сестрами через одно поколение. Родословные актрис пересекаются по линии родителей благодаря общему предку Эзре Перри.
Эзра Перри жил примерно с 1625 по 1689 год и был одним из первых поселенцев Сандвича в штате Массачусетс. Именно через него специалисты смогли проследить связь между семейными деревьями двух актрис.
"Раскрыть их общую ветвь было невероятно; это мощное напоминание о том, что человечество - одно огромное родовое дерево, и когда мы копаем глубже, то обнаруживаем, насколько удивительно мы все взаимосвязаны", - отметил директор компании по исследованиям Рои Мандель.
Сидни Суини сейчас 29 лет. Актриса получила широкую известность благодаря роли в сериале "Эйфория", а также снялась в нашумевшем фильме "Служанка".
Мэрилин Монро, в свою очередь, остается одной из самых известных актрис в истории мирового кино. Ее жизнь трагически оборвалась 4 августа 1962 года. Монро было 36 лет.
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О персоне: Сидни Суини
Сидни Суини - американская актриса. Впервые получила известность в 2018 году благодаря сериалам "Сплошной отстой!", "Острые предметы" и "Рассказ служанки". Через год она снялась в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде.
Широкое признание Суини получила благодаря ролям в драматическом сериале HBO "Эйфория" и первом сезоне сериала-антологии "Белый лотос", принёсших актрисе две номинации на премию "Эмми". В 2018 году Суини сыграла главные роли в драме "Реальная история Уиннер" и романтической комедии "Кто угодно, но не ты". В 2024 году она снялась в кинокомиксе "Мадам Паутина" и фильме ужасов "Омен. Непорочная".
Помимо родного английского языка, Суини говорит на русском и испанском. Она сама выучила русский в старшей школе, а испанский изучала в школе большую часть своей жизни, так как её отец живёт в Мексике.
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