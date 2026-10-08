Фронтмен Imagine Dragons расстался с актрисой: что известно о разрыве

Кратко:
- Роман Рейнольдса и Келли начался в 2022 году
- Они познакомились благодаря общему другу
Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и актриса Минка Келли больше не вместе. Звезды, которые начали встречаться в 2022 году, недавно завершили свои отношения.
О расставании сообщает People со ссылкой на источник, близкий к паре. По словам инсайдера, разрыв произошел совсем недавно. Издание попыталось получить комментарии от 39-летнего музыканта и 46-летней актрисы, однако на момент публикации ответа от них не поступило.
Роман Рейнольдса и Келли начался в 2022 году. Они познакомились благодаря общему другу, однако долгое время старались не афишировать отношения. Впервые пару заметили вместе на публике лишь в мае 2023 года.
В последний раз Дэн и Минка появились вместе в конце весны этого года. Они посетили гала-вечер Музея современного искусства. Спустя несколько месяцев Келли также опубликовала в Instagram забавное видео с Рейнольдсом.
После этого совместных появлений пары практически не было. Они также перестали публиковать общий контент в социальных сетях, что на фоне сообщений об их расставании может свидетельствовать о завершении романа.
Отношения с Мinkой Келли начались вскоре после развода Рейнольдса. До этого музыкант 12 лет был женат на американской певице Эйже Волкман. В этом браке у супругов родились четверо детей.
О расставании Рейнольдс и Волкман объявили в сентябре 2022 года, а официально их развод завершился в апреле 2023-го.
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Про группу: Imagine Dragons
Imagine Dragons - американская попрок-группа, образованная в 2008 году в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщает Википедия. В состав коллектива входят вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи и Дэн Платцман на ударных. Imagine Dragons с первых дней полномасштабного вторжения твердо и последовательно поддерживают Украину. В июле 2022 года музыканты стали официальными амбассадорами благотворительной платформы UNITED24, активно помогая собирать средства на медицинские нужды и автомобили скорой помощи.
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