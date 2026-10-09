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Прах Анатолия Кашпировского везут из Москвы в Украину - где его похоронят

Кристина Трохимчук
9 октября 2026, 10:46
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Семья приняла ошеломляющее решение о его захоронении.
Где похоронят Анатолия Кашпировского
Где похоронят Анатолия Кашпировского / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анатолий Кашпировский

Вы узнаете:

  • Что стало причиной смерти Анатолия Кашпировского
  • Где его планируют похоронить
  • Кто получит наследство Анатолия Кашпировского

В начале октября на 88-м году жизни ушел из жизни одиозный телеведущий и экстрасенс Анатолий Кашпировский. "Целителя" планируют похоронить в Украине, сообщают росСМИ.

Официальной причиной смерти Кашпировского называют внезапную остановку сердца, хотя еще год назад ходили слухи о его тяжелом онкологическом заболевании, которые сам "целитель" наотрез отрицал. Пышная церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище в Москве, однако это место не станет его последним пристанищем.

видео дня
Похороны Кашпировского в Москве
Похороны Кашпировского в Москве / скрин из видео

Сразу после официальной церемонии родственники забрали гроб и отказались открыто называть окончательное место погребения. Как сообщают СМИ со ссылкой на семью Кашпировского, тело умершего планируют перевезти в Украину транзитом через страны ЕС, чтобы похоронить в Виннице.

Причиной такого решения могло стать завещание Кашпировского: он хотел упокоиться рядом с матерью на родине. Для облегчения транспортировки тело самого известного "телецелителя" могли кремировать.

Анатолий Кашпировский - чем был известен
Анатолий Кашпировский - чем был известен / скрин из видео

Пока вдова готовится к перевозке праха, стало известно, как распределилось многомиллионное наследство целителя. Его единственный сын Сергио Монтана, который уже давно живет в США и даже не прилетел в Россию на похороны отца, от своей доли наследства отказываться не стал. Ему перейдут участок и загородный дом в Калифорнии, построенный Кашпировским для старших детей.

Всю российскую недвижимость и финансовые накопления гипнотизер заранее переписал на молодую супругу Гулизар, которая в 2025 году родила ему дочь Эллину.

Анатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский / kashpirovskiy.com

Анатолий Кашпировский про войну в Украине

Несмотря на украинское происхождение, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кашпировский вернулся в Россию из США и возобновил выступления. Громкий инцидент произошел в октябре 2024 года во время сеанса в Москве: вопрос "Чей Крым?" Кашпировский назвал провокацией и заявил, что полуостров – "советский". Спор перерос в драку и закончился вызовом полиции.

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О персоне: Анатолий Кашпировский

Анатолий Кашпировский - советский и российский психотерапевт, позиционировавшийся как "экстрасенс" и проводивший телесеансы "дистанционного лечения", сообщает Википедия. Несмотря на украинское происхождение, воздерживался от осуждения агрессии РФ против Украины. В 2024 году вернулся из США в Россию и возобновил выступления. В октябре 2024 года на сеансе в Москве назвал вопрос "Чей Крым?" провокацией и заявил, что полуостров - "советский", что спровоцировало драку и вызов полиции.

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