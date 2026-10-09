"Слова забываю": Алексей Суханов перенес инсульт

Популярный украинский телеведущий впервые рассказал об инсульте и длительной реабилитации.

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Алексей Суханов - инсульт / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Алексей Суханов перенес инсульт

С какими последствиями болезни столкнулся ведущий

Известный телеведущий Алексей Суханов впервые признался, что перенес инсульт и был вынужден проходить длительную реабилитацию. В интервью Еве Коршик он рассказал, что в последнее время вынужден очень строго следить за своим здоровьем.

Знаменитость намекнул, что причиной его тяжелого недуга стал сахарный диабет, о наличии которого шоумен узнал далеко не сразу. Болезнь развивалась в его организме около пяти лет без какого-либо контроля. Суханов подчеркнул, что главная причина этого заболевания - вовсе не сладости, а постоянный стресс, в котором из-за войны сегодня живет вся страна.

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Алексей Суханов - болезнь / скрин из видео

"Сахарный диабет - это такой тихий враг, тихое зло, которое начинает разрушать тебя изнутри. И может привести к инсульту, к инфаркту, к поражению сосудистой системы... Это плохие шутки с ним. Избежать этого невозможно, но следить и контролировать - единственный выход", - поделился Суханов.

Именно отсутствие контроля за здоровьем и постоянные переживания привели к тяжелым последствиям: летом ведущий перенес инсульт. Сейчас Суханов проходит курс реабилитации, принимает огромное количество лекарств и постепенно восстанавливается, хотя до сих пор сталкивается с определенными симптомами. Знаменитость до последнего не хотел говорить о своем состоянии, поскольку считает свои проблемы мелочью по сравнению с тем, через что сейчас проходят украинцы.

Алексей Суханов - диагноз / скрин из видео

"Слава Богу, обошлось малым. Иногда я немного слова забываю - последствия. Но я смерти не боюсь. Я боюсь предать тех, кто от меня зависит, за кого я отвечаю", - подытожил Алексей Суханов.

Алексей Суханов / инфографика: Главред

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О персоне: Алексей Суханов Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

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