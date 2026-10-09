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"Мне труднее": alyona alyona назвала свой вес и рассказала о проблемах со здоровьем

Виталий Кирсанов
9 октября 2026, 20:28
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Артистка призналась, что в целом комфортно чувствует себя в собственном теле, однако некоторые бытовые ситуации доставляют ей неудобства.
Аlyona alyona назвала свой вес
Аlyona alyona назвала свой вес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Кратко:

  • Главная сложность для рэперши - подбор одежды
  • У alyona alyona есть растяжки, появившиеся еще в юности

Украинская рэперша alyona alyona откровенно рассказала о трудностях, с которыми сталкивается из-за лишнего веса, и поделилась подробностями своего состояния здоровья. Артистка призналась, что в целом комфортно чувствует себя в собственном теле, однако некоторые бытовые ситуации доставляют ей неудобства.

В Instagram исполнительница объяснила, что одна из главных сложностей для нее - подбор одежды. Кроме того, из-за особенностей телосложения ей бывает трудно проходить между узкими стенами или сидеть, закинув ногу на ногу. Иногда певице приходится учитывать свои параметры и при планировании поездок: например, в автобусе она может приобретать два места, чтобы чувствовать себя комфортно и не создавать неудобств другим пассажирам.

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"Как это жить человеку моих форм? Мне комфортно! Я бы сказала, сложнее подбирать одежду, это правда. Мне труднее пройти между двумя узкими стенами, трудно закинуть ногу на ногу. Это то, что мне может где-то мешать. Жить в этом теле - это не вписываться в стандарты, потому что есть какие-то стандартные места в автобусе. Например, путешествуя каким-то автобусом, я могу купить себе два места", - поделилась артистка.

На какие проблемы со здоровьем жалуется alyona alyona

По словам рэперши, серьезных болей, которые постоянно беспокоили бы ее, у нее нет. Тем не менее некоторые особенности здоровья она связывает с большим весом. В частности, в складках кожи у исполнительницы могут появляться папилломы, а из-за трения отдельные участки кожи темнеют.

"Что некомфортно с точки зрения здоровья… У всех есть вирус папилломы человека, у полных людей в местах, где кожа соединяется с кожей, почти не дышит, туда не заходит солнце, воздух, могут образовываться папилломы. Из-за трения кожа темнеет. Если вы не загораете или не делаете процедуры, эта кожа темнеет. Я из тех, у кого особо ничего не болит", - рассказала певица.

Также артистка вспомнила, что еще во время работы воспитательницей в детском саду столкнулась с проблемами со спиной. Тогда ей приходилось поднимать детей и переносить тяжести, из-за чего она повредила спину. Иногда боль возвращается, но затем проходит.

Кроме того, у alyona alyona есть растяжки, появившиеся еще в юности. При этом певица отметила, что давно привыкла к ним и не испытывает из-за этого комплексов.

В последнее время исполнительница также стала замечать изменения в состоянии вен. По ее словам, речь пока не идет о выраженном варикозе, однако сосудистые звездочки и сеточки на ногах становятся все заметнее.

"Ну, седалищный нерв. Я, когда работала в садике, натаскалась детей, много тяжелого, там где-то спину сорвала. Но оно проходит. У меня на теле есть растяжки с юности, но я к ним привыкла. В моем теле начали страдать вены, но это не варикоз выраженный, я просто какая-то сеточка или звездочки, их становится все больше", - призналась артистка.

Какой вес хочет иметь певица

Несмотря на то что alyona alyona принимает свое тело, она не скрывает желания похудеть. По словам исполнительницы, комфортным для себя весом она считает 80 кг. Также певица хотела бы изменить пропорции фигуры, поскольку считает, что верхняя часть ее тела заметно шире нижней.

"Я нравлюсь себе не вся. Но все равно есть подсознательный некий стандарт фигуры. Моя полнота - это мужской тип, я треугольная. У меня верх больше, а низ - меньше. Я бы симметрию своего тела изменила. То, что я полная, мне ок. Что касается похудения, я хотела бы весить 80 кг. К сожалению, еще с юношества мой вес набрался, и вот такой мой стандарт - 125 кг", - рассказала рэперша.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / инфографика: Главред

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О персоне: Alyona Alyona

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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