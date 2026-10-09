Боб Дилан написал хит в 21 год: какой смысл скрыт в песне, которую знает весь мир

Журнал Rolling Stone поставил "Blowin' in the Wind" на 14-е место в своем списке 500 величайших песен всех времен.

https://stars.glavred.info/bob-dilan-napisal-hit-v-21-god-kakoy-smysl-skryt-v-pesne-kotoruyu-znaet-ves-mir-10802915.html Ссылка скопирована

Впервые Дилан исполнил "Blowin' in the Wind" 16 апреля 1962 года / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Впервые Дилан исполнил "Blowin' in the Wind" 16 апреля 1962 года

Изначально песня состояла из двух куплетов

В 1994 году песню включили в Зал славы премии "Грэмми"

Некоторые музыкальные произведения не теряют актуальности даже спустя десятилетия. Одна из таких композиций - "Blowin' in the Wind" Боба Дилана, созданная в 1962 году, когда будущему лауреату Нобелевской премии по литературе был всего 21 год. Высокую награду музыкант получил в 2016 году, хотя его кандидатуру выдвигали на нее и раньше.

Изначально песня состояла из двух куплетов. Впервые Дилан исполнил ее перед публикой 16 апреля 1962 года в нью-йоркском клубе Gerde's Folk City. Позже музыкант решил расширить композицию, добавив третий куплет в середину текста. Об этом пишет Antyradio.

видео дня

Именно поэтому в разных записях "Blowin' in the Wind" можно услышать неодинаковую последовательность куплетов.

Как появилась "Blowin' in the Wind"

Одним из источников вдохновения для Боба Дилана стал Вуди Гатри - известный американский фолк-исполнитель, автор песен, рассказчик и политический активист, связанный с культурой хобо - странствующих рабочих и бродяг.

Особое влияние на Дилана оказала автобиография Гатри "Bound for Glory", опубликованная в 1943 году. В ней музыкант сравнивал свою политическую восприимчивость с газетными листами, которые ветер разносит по улицам и переулкам Нью-Йорка.

Общественные и политические идеи Гатри были близки и самому Дилану. В своих песнях он также поднимал социальные вопросы и критиковал консервативные взгляды и капиталистические устои американского общества.

По словам журналиста Джона Бодли, певец Пит Сигер обращал внимание на сходство мелодии "Blowin' in the Wind" со старой афроамериканской песней "No More Auction Block", которую также связывают с музыкальной традицией, представленной композицией "We Shall Overcome".

Дилан записал свою песню 9 июля 1962 года, работая над вторым студийным альбомом "The Freewheelin'" Bob Dylan. Пластинка вышла в мае 1963 года. Однако музыкант продолжил экспериментировать с композицией: 30 июля 1963 года он записал еще одну версию с несколько иным аранжированием для альбома "Golden Folk Hits".

Какой смысл Боб Дилан вложил в песню

Музыкальные критики неоднократно пытались раскрыть глубокий смысл "Blowin' in the Wind". В частности, Майкл Грэй предположил, что в композиции Дилан тонко использовал библейскую риторику, органично вписав ее в собственный художественный стиль.

Одним из источников текста мог стать отрывок из ветхозаветной Книги пророка Иезекииля, в котором говорится о людях, способных видеть и слышать, но не воспринимающих происходящее. Дилан переосмыслил эту идею, превратив ее в серию вопросов, которые заставляют задуматься о человеческой природе и общественных проблемах.

Со временем песня стала ассоциироваться с движением за гражданские права в США. В документальном фильме Мартина Скорсезе "No Direction Home", посвященном творчеству Дилана, певица Мэйвис Стэйплс рассказала о своих впечатлениях от первого прослушивания композиции.

Она призналась, что была поражена тем, насколько точно молодой белый музыкант сумел выразить разочарование, надежды и стремления темнокожих американцев.

Сильное впечатление песня произвела и на Сэма Кука. Исполнитель неоднократно включал ее в свой репертуар, а вдохновение, полученное от композиции Дилана, помогло ему создать собственную известную песню "A Change Is Gonna Come".

Какие исполнители перепевали хит Дилана

"Blowin' in the Wind" давно вышла за пределы репертуара своего автора. В разные годы собственные версии композиции записывали и исполняли Джоан Баэз, группа Peter, Paul and Mary, Элвис Пресли, Стиви Уандер, Марлен Дитрих, Этта Джеймс, Нил Янг и Джуди Коллинз.

Несмотря на то что после выхода сингла песня не сразу добилась успеха в хит-парадах, она быстро завоевала популярность на радио. Впоследствии композиция поднялась на третью строчку французского рейтинга наиболее часто звучавших песен.

Со временем "Blowin' in the Wind" превратилась в одно из самых известных произведений Боба Дилана и заняла заметное место в истории популярной музыки.

В 1994 году песню включили в Зал славы премии "Грэмми". Десять лет спустя журнал Rolling Stone поставил ее на 14-е место в своем списке 500 величайших песен всех времен.

Творчество Дилана получило признание и за пределами музыкальной индустрии. В 2016 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции.

Прослушать песню можно здесь

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Боб Дилан Боб Дилан (настоящее имя - Роберт Аллен Циммерман) - культовый американский автор-исполнитель, поэт, музыкант и художник, чье творчество на протяжении более чем шестидесяти лет оказывает колоссальное влияние на мировую поп- и рок-музыку. Он признан одним из величайших авторов песен в истории, а в 2016 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой "за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции". Боб Дилан родился 24 мая 1941 в Миннесоте (США). Начинал свою карьеру в начале 1960-х годов как исполнитель протестного фолка и кантри. Его ранние песни, такие как "Blowin’ in the Wind" и "A Hard Rain’s a-Gonna Fall", стали неофициальными гимнами движений за гражданские права и против войны во Вьетнаме. В середине 60-х Дилан перешел от акустического фолка к рок-музыке с использованием электрогитар, что сначала вызвало волну возмущения у пуристов жанра, но в итоге полностью изменило облик рок-индустрии. Сингл "Like a Rolling Stone" (1965) регулярно возглавляет списки величайших песен всех времен. Тексты Дилана содержат сложные литературные, философские, политические и социальные образы. Он соединил уличный фольклор с высокой поэзией. По сути, он доказал миру, что тексты рок-песен могут быть высокой литературой. К классике его огромной дискографии относятся альбомы The Freewheelin' Bob Dylan (1963), Highway 61 Revisited (1965), Blonde on Blonde (1966) и Blood on Tracks (1975). Помимо Нобелевской премии, Дилан собрал редкую коллекцию престижнейших наград: множество премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус" за песню "Things Have Changed" к фильму "Вундеркинды", а также Пулитцеровскую премию и Президентскую медаль Свободы. Дилан также известен своим уникальным, слегка скрипучим голосом, виртуозной игрой на губной гармошке и тем, что с 1988 года находится в непрерывном мировом турне, которое поклонники называют "Бесконечным туром" (Never Ending Tour).



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред