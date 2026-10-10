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"Дважды отправлялся на войну": принц Гарри сделал личное признание

Кристина Трохимчук
10 октября 2026, 05:05
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Герцог Сассекский рассказал, почему отправлялся в горячие точки.
Принц Гарри про войну в Афганистане
Принц Гарри про войну в Афганистане / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая личная трагедия подтолкнула принца Гарри к военной карьере
  • Почему он дважды отправлялся в горячие точки

Принц Гарри впервые рассказал о причинах, которые подтолкнули его к военной карьере и участию в операциях на территории Афганистана. Сын короля Великобритании признался в интервью BBC, что был глубоко ранен смертью принцессы Дианы.

Чтобы заглушить эту боль и избавиться от мучительного чувства вины, принц прошел подготовку в Сандхерсте, стал офицером кавалерийского полка Blues and Royals, а затем освоил управление боевым вертолетом. В итоге его военная служба продлилась 10 лет. За это время он дослужился до звания капитана и дважды участвовал в боевых действиях против талибов в Афганистане.

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Принц Гарри
Принц Гарри - где служил / фото: instagram.com, meghan

"Когда мне было немного за двадцать, я дважды отправлялся на войну, думая, что смогу убежать от своих чувств. Но этого не произошло", - признался герцог Сассекский.

Герцог подчеркнул, что участие в боевых действиях не было для него обязательным - это было осознанное желание сбежать от внутренних терзаний. Однако война не принесла долгожданного исцеления от детской травмы. Принц Гарри признался, что намеренно запрещал себе чувствовать радость, считая эмоциональную черствость единственным способом доказать свою любовь к погибшей матери.

Принц Гарри с детьми
Принц Гарри с детьми / фото: instagram.com, meghan

"Я так долго находился в состоянии эмоционального оцепенения во многом потому, что чувствовал вину. Я чувствовал, что должен скучать по маме и оставаться эмоционально оцепеневшим, чтобы доказать ей, насколько сильно по ней скучаю", - подытожил сын принцессы Дианы.

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Ранее Главред сообщал, что украинская блогерша Даша Кубик показала в Instagram последствия вражеского прилёта возле своего жилого комплекса в Киеве, который произошёл утром 8 октября. Девушка поделилась с фолловерами кадрами с места происшествия.

Также Екатерина Репяхова начала ремонт в столичной квартире, которую приобрела для сына Михаила еще в феврале. Супруга Виктора Павлика заранее позаботилась о будущем ребенка и жестко ответила хейтерам на любые язвительные замечания по поводу покупки недвижимости.

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О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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