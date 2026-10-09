"У тебя квартира": жена Павлика показала недвижимость 5-летнего сына

Вы узнаете:
- Зачем звездная пара купила недвижимость 5-летнему сыну
- Как будет использоваться квартира до взросления Михаила
Жена народного артиста Украины Виктора Павлика ошеломила поклонников новостью о начале ремонта в киевской квартире, приобретенной для их общего сына Михаила. Блогерша Екатерина Репяхова рассказала в Instagram, что планирует использовать недвижимость как инвестицию.
О покупке просторной квартиры в столице Екатерина Репяхова сообщила еще в феврале, признавшись, что мечтает заранее позаботиться о будущем своего ребенка. Блогерша сразу же пресекла слухи и язвительные подколки пользователей сети.
"Сейчас я за три секунды докажу, что я очень большой оптимист по жизни… Мы начали ремонт в квартире Мишеньки. Это инвестиция для него. Если у тебя квартира, не обязательно в ней жить", - заявила Екатерина.
После завершения всех ремонтных работ квартиру не будут держать пустой: ее планируют сдавать в аренду, пока сын подрастает. Таким образом, недвижимость будет приносить семье доход, а в будущем станет готовым собственным жильем для повзрослевшего Миши. Большинство фолловеров поддержали решение Екатерины, похвалив ее за предусмотрительность и заботу о ребенке.
"Я никогда за Вами не следила, иногда было в ленте. Но то, что Вы делаете для Сына - Невероятно - пишу как мама особенного Ребенка. Не обращайте внимания на глупые комментарии. Все обязательно получится!"
"Пусть все сложится благополучно!"
"Пусть все получится! Вы - молодец!"
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О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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