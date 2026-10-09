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"У тебя квартира": жена Павлика показала недвижимость 5-летнего сына

Кристина Трохимчук
9 октября 2026, 16:11
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В квартире сына народного артиста начался ремонт.
Жена Павлика показала квартиру сына
Жена Павлика показала квартиру сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова; скрин из видео

Вы узнаете:

  • Зачем звездная пара купила недвижимость 5-летнему сыну
  • Как будет использоваться квартира до взросления Михаила

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика ошеломила поклонников новостью о начале ремонта в киевской квартире, приобретенной для их общего сына Михаила. Блогерша Екатерина Репяхова рассказала в Instagram, что планирует использовать недвижимость как инвестицию.

О покупке просторной квартиры в столице Екатерина Репяхова сообщила еще в феврале, признавшись, что мечтает заранее позаботиться о будущем своего ребенка. Блогерша сразу же пресекла слухи и язвительные подколки пользователей сети.

видео дня
Как выглядит квартира сына Павлика до ремонта
Как выглядит квартира сына Павлика до ремонта / коллаж: Главред, скрин из видео

"Сейчас я за три секунды докажу, что я очень большой оптимист по жизни… Мы начали ремонт в квартире Мишеньки. Это инвестиция для него. Если у тебя квартира, не обязательно в ней жить", - заявила Екатерина.

После завершения всех ремонтных работ квартиру не будут держать пустой: ее планируют сдавать в аренду, пока сын подрастает. Таким образом, недвижимость будет приносить семье доход, а в будущем станет готовым собственным жильем для повзрослевшего Миши. Большинство фолловеров поддержали решение Екатерины, похвалив ее за предусмотрительность и заботу о ребенке.

Екатерина Репяхова рассказала про ремонт в квартире сына
Екатерина Репяхова рассказала про ремонт в квартире сына / скрин из видео

"Я никогда за Вами не следила, иногда было в ленте. Но то, что Вы делаете для Сына - Невероятно - пишу как мама особенного Ребенка. Не обращайте внимания на глупые комментарии. Все обязательно получится!"

"Пусть все сложится благополучно!"

"Пусть все получится! Вы - молодец!"

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О персоне: Виктор Павлик

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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