Певец признался, что обсуждал романтические эпизоды с партнершами по кадру со своей избранницей.

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Владимир Дантес - личная жизнь / коллаж: Главред, скрин из видео

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Какие правила Владимир Дантес установил на съемках

Что артист рассказал о своей возлюбленной

Украинский певец и актер Владимир Дантес рассказал о том, как относится к романтическим эпизодам в кино с участием других женщин. В комментарии Люкс ФМ артист объяснил, как выстраивает личные границы ради своей избранницы.

Во время работы над фильмом "Пауза" артисту пришлось сниматься в сценах с поцелуями, поэтому он заранее обсудил этот момент с любимой девушкой. Исполнитель отметил, что вместе с партнершей по кадру старался сделать такие сцены максимально сдержанными, а каждый контакт они предварительно согласовывали. По словам Дантеса, актеры заранее обсуждали, где именно допустимы прикосновения. Дошло до того, что партнеры по фильму старались держаться друг от друга подальше вне кадра, поскольку романтические эпизоды вызывали у них неловкость.

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Дантес с новой девушкой - Анастасией / фото: instagram.com, Анастасия Неправда

"У нас не было вообще сценария этих поцелуев. Ничего не было. Потому что мне тоже это не очень хочется делать. Потому что я понимаю, что моей второй половинке это будет не очень приятно. Я понимаю, что это не ок. Но как показать людям, что между ними что-то есть, какое-то притяжение? И мы это очень минимально сделали", - объяснил артист.

Как выглядит девушка Дантеса / фото: instagram.com, Анастасия Неправда

Напомним, ранее Владимир Дантес состоял в браке с певицей Надей Дорофеевой, с которой объявил о расставании весной 2022 года, а затем встречался с бизнесвумен Дашей Кацуриной. В последнее время артист старается не афишировать подробности личной жизни и редко комментирует свои отношения в публичном пространстве.

Владимир Дантес / инфографика: Главред

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