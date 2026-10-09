Популярная блогерша поразила реакцией на прилет в ее ЖК: "Не вздрогнула"

Вы узнаете:
- Даша Кубик рассказала о прилете возле ее ЖК
- Почему реакция блогерши удивила ее саму
В четверг, 8 октября, утро украинской блогерши Даши Кубик началось с громкого взрыва - вражеский прилет произошел возле ее жилого комплекса в Киеве. Кадрами с места удара РФ звезда поделилась в своем Instagram.
Кубик призналась, что больше всего ее пугает то, насколько сильно человеческая психика успела адаптироваться к страшным реалиям войны.
"Это вчерашнее утро вот так началось. Прямо возле моего ЖК прилет. Ужасно, что это наша обыденность, к которой психика уже привыкает", - рассказала Даша подписчикам.
Несмотря на мощный взрыв, блогерша отреагировала спокойно и уже через некоторое время собиралась на работу. Даша Кубик выразила глубокое сочувствие всем пострадавшим и с болью в сердце отметила, насколько тяжело осознавать постоянное присутствие этой опасности в повседневной жизни.
"Я от взрыва почему-то не вздрогнула даже. Просто подумала, что это прямо ну очень близко. Собралась и поехала работать, просто сюр. Мне так жаль людей. И очень сильно грустно, очень", - поделилась эмоциями блогерша.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что жена Виктора Павлика начала ремонт в столичной квартире, купленной для их сына Михаила. По словам блогерши Екатерины Репяховой, пока ребенок растет, недвижимость будет приносить доход от сдачи в аренду.
Также Алексей Суханов откровенно рассказал о перенесенном инсульте и последующей реабилитации. Шоумен долго скрывал проблемы со здоровьем, не желая привлекать внимание к своей болезни на фоне испытаний, с которыми сталкиваются украинцы.
Читайте также:
- "Слова забываю": Алексей Суханов перенес инсульт
- Бритни Спирс появилась со взрослыми сыновьями-моделями - как они выглядят
- "Учусь быть мамой": Витвицкая столкнулась с первыми трудностями
О персоне: Даша Кубик
Даша Кубик - популярная украинская блогерша, комикесса и ведущая, сообщает oboz.ua. Получила широкую известность в 2021 году благодаря юмористическим скетчам и видео в TikTok, где собрала миллионную аудиторию. Помимо блогинга, Даша принимала участие в проекте "Лига Смеха", активно сотрудничала с украинскими комиками (в частности с Валентином Михиенко) и стала ведущей перезапуска шоу "Фабрика звезд".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред