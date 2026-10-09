Популярная блогерша поразила реакцией на прилет в ее ЖК: "Не вздрогнула"

Даша Кубик ошеломила подписчиков кадрами с места очередной вражеской атаки.

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Даша Кубик - прилет в Киеве / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Даша Кубик рассказала о прилете возле ее ЖК

Почему реакция блогерши удивила ее саму

В четверг, 8 октября, утро украинской блогерши Даши Кубик началось с громкого взрыва - вражеский прилет произошел возле ее жилого комплекса в Киеве. Кадрами с места удара РФ звезда поделилась в своем Instagram.

Кубик призналась, что больше всего ее пугает то, насколько сильно человеческая психика успела адаптироваться к страшным реалиям войны.

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"Это вчерашнее утро вот так началось. Прямо возле моего ЖК прилет. Ужасно, что это наша обыденность, к которой психика уже привыкает", - рассказала Даша подписчикам.

Даша Кубик - атака на Киев / фото: instagram.com, Даша Кубик

Несмотря на мощный взрыв, блогерша отреагировала спокойно и уже через некоторое время собиралась на работу. Даша Кубик выразила глубокое сочувствие всем пострадавшим и с болью в сердце отметила, насколько тяжело осознавать постоянное присутствие этой опасности в повседневной жизни.

"Я от взрыва почему-то не вздрогнула даже. Просто подумала, что это прямо ну очень близко. Собралась и поехала работать, просто сюр. Мне так жаль людей. И очень сильно грустно, очень", - поделилась эмоциями блогерша.

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О персоне: Даша Кубик Даша Кубик - популярная украинская блогерша, комикесса и ведущая, сообщает oboz.ua. Получила широкую известность в 2021 году благодаря юмористическим скетчам и видео в TikTok, где собрала миллионную аудиторию. Помимо блогинга, Даша принимала участие в проекте "Лига Смеха", активно сотрудничала с украинскими комиками (в частности с Валентином Михиенко) и стала ведущей перезапуска шоу "Фабрика звезд".

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