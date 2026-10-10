Алексей Суханов заговорил о пополнении в семье: "Не теряю надежды"

Вы узнаете:
- Готов ли Алексей Суханов усыновить ребенка
- Что известно о личной жизни ведущего
Украинский телеведущий Алексей Суханов рассказал о планах на расширение семьи. В интервью Еве Коршик 52-летний шоумен откровенно признался, готов ли он стать отцом и почему до сих пор не решился на этот шаг.
Ведущий убежден, что важные события происходят именно тогда, когда человек к ним максимально готов. Суханов подчеркнул, что в семье всегда должны присутствовать уважение и учет мнения обоих партнеров.
"Я не только задумывался, я держу это как план, но ведь все зависит не только от меня. Я имею в виду, что во взаимоотношениях всегда должно быть уважение и учтено мнение двоих. Поэтому я не оставляю надежды. Для меня это очень острая тема. И если честно, она для меня крайне личная", - признался ведущий.
При этом делиться подробностями своего романа или раскрывать личность избранницы Алексей категорически отказывается. По его мнению, счастье любит тишину, а романтические отношения не должны становиться предметом публичных обсуждений.
"Я вообще сторонник того, что во взаимоотношениях должны присутствовать только двое. Я не люблю выставлять личную жизнь на витрину, потому что это же личная жизнь. Я не считаю это предметом для разговора", - резюмировал Суханов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Наталка Денисенко призналась в Instagram в тяжелой борьбе с эмоциональным выгоранием, которое долгое время прятала за улыбкой. Артистка откровенно поделилась с фанатами личными больными переживаниями.
Также герцог Сассекский признался, что отправился на войну в Афганистан добровольно, пытаясь убежать от глубоких внутренних переживаний. По словам принца Гарри, участие в боевых действиях не помогло ему справиться с детской травмой и избавиться от душевной боли.
Читайте также:
- "Дважды отправлялся на войну": принц Гарри сделал личное признание
- "Мне труднее": alyona alyona назвала свой вес и рассказала о проблемах со здоровьем
- "Жду полицию": Ксения Мишина разбила элитное авто за 5 млн грн
О персоне: Алексей Суханов
Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред