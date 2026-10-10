Алексей Суханов заговорил о пополнении в семье: "Не теряю надежды"

Алексей Суханов впервые за долгое время заговорил об отцовстве.

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Алексей Суханов - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алексей Суханов

Вы узнаете:

Готов ли Алексей Суханов усыновить ребенка

Что известно о личной жизни ведущего

Украинский телеведущий Алексей Суханов рассказал о планах на расширение семьи. В интервью Еве Коршик 52-летний шоумен откровенно признался, готов ли он стать отцом и почему до сих пор не решился на этот шаг.

Ведущий убежден, что важные события происходят именно тогда, когда человек к ним максимально готов. Суханов подчеркнул, что в семье всегда должны присутствовать уважение и учет мнения обоих партнеров.

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Алексей Суханов - интервью / скрин из видео

"Я не только задумывался, я держу это как план, но ведь все зависит не только от меня. Я имею в виду, что во взаимоотношениях всегда должно быть уважение и учтено мнение двоих. Поэтому я не оставляю надежды. Для меня это очень острая тема. И если честно, она для меня крайне личная", - признался ведущий.

При этом делиться подробностями своего романа или раскрывать личность избранницы Алексей категорически отказывается. По его мнению, счастье любит тишину, а романтические отношения не должны становиться предметом публичных обсуждений.

Алексей Суханов - личная жизнь / фото: instagram.com, Алексей Суханов

"Я вообще сторонник того, что во взаимоотношениях должны присутствовать только двое. Я не люблю выставлять личную жизнь на витрину, потому что это же личная жизнь. Я не считаю это предметом для разговора", - резюмировал Суханов.

Алексей Суханов / инфографика: Главред

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О персоне: Алексей Суханов Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

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