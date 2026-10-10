"Затруднительное положение": Гарри и Меган отвергли королевскую семью

Отношения между герцогом Сассекским и его королевскими родственниками остаются напряженными.

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Меган Маркл и принц Гарри в Британии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

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Гарри и Меган отказались от праздника в кругу королевской семьи

Где герцоги Сассекские планируют встретить Рождество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от возможности присоединиться к королю Карлу III, принцу Уильяму и остальным членам монаршей семьи для традиционного празднования Рождества в поместье Сандрингем. Об этом сообщило издание Page Six.

Супруги решили избежать возможных неловких ситуаций и напряженных встреч на фоне затянувшегося конфликта. По словам источников из дворца, жесткая иерархия во главе с монархом не оставляет пространства для компромиссов.

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Принц Гарри и Меган Маркл - где отпразднуют Рождество / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Существует иерархия. И король - это CEO, он босс: как он говорит, так и будет. Поэтому им лучше не ставить себя в затруднительное положение", - сообщил источник.

Вместо поездки в Сандрингем пара рассматривает возможность провести праздники в коттедже в Нортгемптоншире (Англия), где супруги временно остановились, либо вернуться домой в Калифорнию. Независимо от выбранного места, к ним присоединится мать Меган - Дория Рагланд.

Британская королевская семья / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Источники также опровергли слухи о том, что Гарри и Меган планировали принести извинения Уильяму и Кейт Миддлтон ради примирения. Братья по-прежнему не общаются, а конфликт, как сообщается, усугубился после скандальных откровений пары в документальном сериале Netflix и автобиографии Гарри "Запасной".

"Гарри и Уильям до сих пор не разговаривают друг с другом", - утверждают источники.

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О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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