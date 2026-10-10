Внук Аллы Пугачевой, который "ушел на СВО", неожиданно объявился — детали

В сети разгорелся очередной скандал вокруг звездной семьи Аллы Пугачевой.

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Внука Аллы Пугачевой "отправили" на СВО / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, скрин из видео

Вы узнаете:

Кто заявил, что сын Кристины Орбакайте отправился на СВО

Чем на самом деле занимается Дени Байсаров

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров появился на выставке в центре Москвы с собственным арт-проектом после сообщений о том, что он якобы отправился в "зону СВО". Видео с 28-летним художником появилось в Instagram.

В Сети активно обсуждали резонансное заявление владельца холдинга "Русская медиагруппа" Владимира Киселева, сделанное в интервью главе ФПБК Виталию Бородину. В беседе Киселев уверенно заявил, что сын Кристины Орбакайте "отправился на СВО", а Бородин подтвердил его слова. Поскольку старший сын певицы, Никита Пресняков, давно живет в США, общественность решила, что речь идет о младшем сыне - Дени Байсарове, родившемся в браке с бизнесменом Русланом Байсаровым.

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Сын Кристины Орбакайте открыл выставку / скрин из видео

"Ее сын воюет на СВО", - уверенно заявил Киселев.

Однако появление Дени Байсарова в Москве вызвало вопросы к достоверности этих сообщений. Выяснилось, что внук Пугачевой представил на выставке свои художественные работы и рассказал о том, что его вдохновляет.

"Я просто понял, что это мое. Это то, что я наконец могу сделать полностью свое, своими руками", - рассказал Дени.

Как выглядит младший сын Кристины Орбакайте / скрин из видео

Кристина Орбакайте - дети

У Кристины Орбакайте трое детей от разных мужчин. Старший сын, 35-летний Никита Пресняков, родившийся в союзе с Владимиром Пресняковым-младшим, вскоре после начала полномасштабного вторжения уехал в США. Младший сын, 28-летний Дени Байсаров, родился в браке с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым и строит карьеру в сфере искусства. Также у певицы есть дочь - 14-летняя Клавдия Земцова, родившаяся в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Сейчас девочка живет с родителями в США и учится в Майами.

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О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте - советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

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