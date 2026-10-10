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"Меня спасли": Бужинская перенесла три операции в Германии

Кристина Трохимчук
10 октября 2026, 13:10
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Екатерина Бужинская откровенно рассказала о сложном лечении.
Екатерина Бужинская - операции
Екатерина Бужинская - операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Вы узнаете:

  • Почему Екатерине Бужинской сделали операции в Германии
  • Что случилось с глазом певицы

Известная украинская певица Екатерина Бужинская откровенно рассказала о тяжелой борьбе за зрение. В проекте "Наодинці з Гламуром" народная артистка Украины призналась, что проблемы с глазом стали для нее настоящим испытанием на прочность.

По словам певицы, она находилась в отчаянии и не знала, сможет ли когда-нибудь снова выйти на сцену и продолжить музыкальную карьеру. Екатерина перенесла три операции в европейской клинике, поскольку отечественные специалисты не смогли решить проблему.

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Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская в больнице / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Это была трагедия, это был ужас. И я не понимала, выйду ли я на сцену и что со мной будет дальше. Это было очень страшно", - поделилась пережитым Екатерина.

Помимо физических страданий, певица столкнулась с тяжелым эмоциональным испытанием. В самый критический момент Бужинская получила болезненный удар от людей, от которых меньше всего ожидала предательства. Впрочем, артистка уверена, что этот опыт помог ей духовно вырасти и пересмотреть свое окружение. Сейчас Екатерина продолжает активно выступать, хотя вынуждена постоянно носить контактные линзы и признает, что видит немного хуже, чем прежде.

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская едва не потеряла зрение / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Меня, мои глаза, спасли в Германии. Потому что, к сожалению, в Украине это не удалось", - подытожила певица.

Напомним, что во время одного из выступлений Екатерина Бужинская получила травму глаза, которая привела к инфекции. Исполнительница продолжала выходить на сцену в солнцезащитных очках, однако из-за ухудшения состояния ей потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии и операция.

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

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О персоне: Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

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