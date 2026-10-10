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"Мисс Земля-2026": стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе

Виталий Кирсанов
10 октября 2026, 21:17
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Путевку на международный конкурс София Орел получила после участия в национальном соревновании "Мисс Украина-2025".
Стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Земля-2026"
Стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Земля-2026" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofior__

Вы узнаете:

  • Кто такая София Орел
  • Почему София Орел представит Украину на "Мисс Земля-2026"
  • Какую экологическую миссию представит украинка

Украину на международном конкурсе "Мисс Земля-2026", финал которого состоится в декабре на Филиппинах, представит 19-летняя модель София Орел. Она получила право участвовать в соревновании после национального конкурса "Мисс Украина-2025". На международной сцене девушка планирует привлечь внимание к восстановлению природных территорий, пострадавших в результате войны. Об этом говорится в Instagram-странице Missearth.

Кто такая София Орел

София Орел родом из Умани Черкасской области. Сейчас девушка учится на третьем курсе Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко по специальности "Испанская филология".

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В модельный бизнес она пришла в 13 лет. За это время София успела поработать за границей, заключая контракты с агентствами в Китае, Тайване, Южной Корее, Испании, Италии и Португалии.

"По профессии я модель. Я начала свой путь еще с 13-ти", - рассказывала девушка в интервью медиа "Умань стрим".

Орел участвует в модных показах, рекламных кампаниях и фотосессиях для журналов. Помимо модельной карьеры, она занимается вокалом и танцами, интересуется психологией, а также создает фото- и видеоконтент.

На официальной странице конкурса "Мисс Украина" также поделились интересными фактами о будущей представительнице страны.

В 13 лет София впервые самостоятельно отправилась в Южную Корею, где ее ожидал модельный контракт. Эта поездка стала началом ее международной карьеры.

Еще в детском саду девушка одержала свою первую победу - на турнире по шашкам. Позже она увлеклась шахматами.

София Орел
София Орел / Фото: instagram.com/sofior__

Среди источников вдохновения Софии - творчество украинских поэтов Лины Костенко и Василия Симоненко. Иногда девушка и сама пишет стихи.

Орел владеет английским и испанским языками, причем последний продолжает изучать в университете. Она также любит экстремальные развлечения и мечтает освоить серфинг. Воду модель называет своим местом силы и внутреннего равновесия.

  • На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел
    На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел Фото: instagram.com/sofior__
  • На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел
    На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел Фото: instagram.com/sofior__
  • На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел
    На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел Фото: instagram.com/sofior__
  • На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел
    На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел Фото: instagram.com/sofior__
  • На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел
    На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел Фото: instagram.com/sofior__
  • На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел
    На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел Фото: instagram.com/sofior__
  • На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел
    На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел Фото: instagram.com/sofior__
  • На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел
    На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел Фото: instagram.com/sofior__
  • На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел
    На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел Фото: instagram.com/sofior__
  • На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел
    На конкурсе "Мисс Земля-2026" Украину представит 19-летняя София Орел Фото: instagram.com/sofior__

Почему София Орел представит Украину на "Мисс Земля-2026"

Путевку на международный конкурс София получила после участия в национальном соревновании "Мисс Украина-2025". По итогам финала ей присудили специальный титул "Мисс Украина Земля", который и открыл возможность представлять страну на экологическом конкурсе.

Главную корону "Мисс Украина-2025" завоевала Валерия Лисовская. Именно она получила право представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира".

Таким образом, Софию Орел выбрали для участия в другом международном соревновании - "Мисс Земля", которое уделяет особое внимание вопросам экологии и охраны окружающей среды.

Подготовка к конкурсу уже началась. София участвует в съемках, работает над презентацией и разрабатывает собственную экологическую инициативу, которую представит международному жюри.

Какую экологическую миссию представит украинка

"Мисс Земля" отличается от многих других конкурсов красоты тем, что участницы должны продемонстрировать не только внешние данные и сценические навыки, но и заинтересованность в решении экологических проблем.

Одной из важных составляющих соревнования становится экологическая адвокация - инициатива, с помощью которой конкурсантки привлекают внимание к вопросам защиты природы и устойчивого развития.

Проект Софии Орел будет посвящен восстановлению природных территорий, пострадавших в результате войны в Украине.

На официальной странице конкурса девушку представили как сторонницу восстановления ландшафтов, поврежденных боевыми действиями.

Идея украинки заключается в том, что забота о земле и природных ресурсах важна не только для сохранения окружающей среды, но и для восстановления общин, переживших войну. По ее замыслу, возвращение природе ее естественного состояния может стать одним из символов возрождения и восстановления надежды.

"Ее деятельность – это любовь в действии, направленная на восстановление природы там, где война оставила свои следы. Она напоминает, что даже самая малая забота способна помочь восстановить утраченное", – говорится в сообщении.

В декабре на Филиппинах София Орел представит Украину на международной сцене, где сможет рассказать о последствиях войны для окружающей среды и привлечь внимание к необходимости восстановления пострадавших территорий.

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О конкурсе: "Мисс Земля"

Конкурс "Мисс Земля" считается одним из самых престижных конкурсов красоты в мире. Он был основан 3 апреля 2001 года филиппинской компанией Carousel Productions. Именно Филиппины являются главным местом проведения этого мероприятия. Помимо основного титула, три участницы также получают звания, связанные с природными стихиями: Мисс Воздух, Мисс Вода и Мисс Огонь.

В 2026 году конкурс состоится в 26-й раз. Его финал намечен на декабрь на Филиппинах.

Предыдущая представительница Украины Мария Желяскова в 2025 году вошла в восьмерку лучших участниц и стала вицемис.

Это был лучший результат Украины за всю историю участия в "Мисс Земля". Теперь Софии Орел предстоит продолжить украинское представительство на конкурсе.

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