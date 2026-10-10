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"Вы не одни": блогер разъярил россиян танцем под украинскую песню на границе РФ

Кристина Трохимчук
10 октября 2026, 17:31
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Кетил Крогстад устроил яркую акцию солидарности с украинским народом.
Кетил Крогстад станцевал под хит Jerry Heil
Кетил Крогстад станцевал под хит Jerry Heil / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какой трек выбрал норвежский блогер для танца на границе с РФ
  • Как отреагировала Jerry Heil

Известный норвежский инфлюенсер Кетил Крогстад опубликовал зажигательное видео в соцсети Threads, на котором танцует под хит Jerry Heil "Додай гучності (12 points)" прямо на норвежско-российской границе.

Крогстад посвятил свой перформанс поддержке украинцев и адресовал важное послание сотням тысяч подписчиков со всего мира. Он подчеркнул, что никакие попытки агрессора не запугают союзников Украины и не лишат ее международной поддержки.

видео дня
Блогер станцевал на российской границе
Блогер станцевал на российской границе / скрин из видео

"Россия призвала мир покинуть Киев. Посол Норвегии и другие заявили: "Мы остаемся". Даже несмотря на то, что падали бомбы. Они остаются. Мы танцуем. Мы включаем музыку погромче - "Додай гучності". 12 баллов Украине с норвежско-российской границы. Вы не одни", - подписал ролик инфлюенсер.

Необычную акцию поддержки заметила и сама исполнительница трека Jerry Heil. Певица эмоционально поделилась видеороликом в своих соцсетях, выразив искренний восторг от поступка норвежца.

"Норвежец поехал к границе с Россией, чтобы станцевать там под мой трек в знак поддержки нас", - с удивлением прокомментировала Jerry Heil.

Реакция Jerry Heil на танец норвежца
Реакция Jerry Heil на танец норвежца / скрин из Telegram

Ролик быстро стал вирусным, собрал тысячи лайков и вызвал гневную реакцию некоторых российских пользователей, которые набросились на блогера с оскорблениями. Несмотря на это, украинцы засыпали Кетила положительными комментариями и поблагодарили его за поддержку.

Среди комментариев пользователей:

"12 баллов от Украины"

"Это смелость. Слава Украине!"

"Огромное спасибо за вашу поддержку! Как украинец, я всегда буду вам благодарен"

Видео с танцем блогера на границе РФ смотрите тут.

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О персоне: Jerry Heil

Джерри Хейл - украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я - Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

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