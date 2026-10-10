Спустя 25 лет: Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню

Над композицией Спирс работала вместе с несколькими авторами, среди которых был и Джастин Тимберлейк - ее возлюбленный в начале 2000-х годов.

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Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Бритни Спирс спустя 25 лет представила архивную песню

Песня "She’ll Never Be Me" была записана в 2001 году

Американская поп-звезда Бритни Спирс выпустила композицию, которая оставалась неизданной четверть века. Песня "She’ll Never Be Me" была записана в 2001 году во время работы над альбомом Britney, а теперь стала доступна слушателям в преддверии 25-летия пластинки. Как сообщает People, это первая из пяти архивных композиций, которые войдут в специальное юбилейное переиздание альбома.

В новой для публики песне 44-летняя исполнительница обращается к бывшему возлюбленному, который начал отношения с другой девушкой. Спирс дает понять, что новая избранница не сможет занять ее место и стать ее копией. В припеве певица акцентирует внимание на собственной уникальности и словно спрашивает бывшего партнера, осознает ли он, что никто не сможет заменить ее.

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Над композицией Спирс работала вместе с несколькими авторами, среди которых был и Джастин Тимберлейк - ее возлюбленный в начале 2000-х годов. В создании песни также участвовали Брэдли Дэймонд и Алекс Греггс. Продюсерами выступили Riprock и Alex G.

"She’ll Never Be Me" войдет в расширенную версию пластинки Britney (25th Anniversary Edition). Всего в юбилейное издание включат пять ранее не публиковавшихся записей. Помимо новой для слушателей композиции, в трек-листе появятся "Am I a Sinner", "When I Say So" и "My Big Secret". Пятым дополнением станет студийная версия песни "Right Now (Taste The Victory)", которая ранее использовалась в рекламе Pepsi в 2002 году. Выпуск переиздания намечен на 6 ноября.

Как альбом Britney изменил музыкальный образ певицы

Пластинка Britney вышла вслед за двумя успешными альбомами исполнительницы - ...Baby One More Time и Oops!... I Did It Again. В этой работе певица отошла от привычного подросткового образа и представила более взрослое звучание и сценический имидж.

Одним из наиболее запоминающихся моментов промокампании стало выступление Спирс на церемонии MTV Video Music Awards в 2001 году. Там она исполнила песню "I’m a Slave 4 U" в окружении танцоров и декораций, имитирующих джунгли. Особое внимание привлек питон, которого артистка держала на плечах. Этот номер впоследствии вошел в число самых узнаваемых выступлений в ее карьере.

После ведущего сингла публика услышала песни "Overprotected", "I’m Not a Girl, Not Yet a Woman", кавер на композицию Джоан Джетт "I Love Rock ’n’ Roll", а также "Boys", записанную при участии Фаррелла Уильямса. Завершала альбом песня "What It’s Like to Be Me", над которой Спирс работала вместе с Тимберлейком.

В поддержку пластинки певица отправилась в концертный тур Dream Within a Dream Tour. Одно из выступлений в Лас-Вегасе впоследствии стало основой для концертного фильма, который показал телеканал HBO.

Первый музыкальный релиз с 2023 года

Публикация "She’ll Never Be Me" примечательна еще и тем, что это первая музыкальная новинка Бритни Спирс после выхода совместного трека с will.i.am "Mind Your Business" в 2023 году. Ранее артисты выпустили песню "Scream & Shout", которая в 2012 году поднялась на третью строчку американского чарта Billboard Hot 100.

Последней композицией Спирс, попавшей в этот хит-парад, остается "Hold Me Closer" - дуэт с Элтоном Джоном, представленный в 2022 году. В песне использованы переработанные фрагменты его композиций "Tiny Dancer" и "The One". Трек добрался до шестого места Billboard Hot 100.

Бритни Спирс / Инфографика: Главред

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

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