Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Спустя 25 лет: Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню

Виталий Кирсанов
10 октября 2026, 15:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Над композицией Спирс работала вместе с несколькими авторами, среди которых был и Джастин Тимберлейк - ее возлюбленный в начале 2000-х годов.
Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню
Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Бритни Спирс спустя 25 лет представила архивную песню
  • Песня "She’ll Never Be Me" была записана в 2001 году

Американская поп-звезда Бритни Спирс выпустила композицию, которая оставалась неизданной четверть века. Песня "She’ll Never Be Me" была записана в 2001 году во время работы над альбомом Britney, а теперь стала доступна слушателям в преддверии 25-летия пластинки. Как сообщает People, это первая из пяти архивных композиций, которые войдут в специальное юбилейное переиздание альбома.

В новой для публики песне 44-летняя исполнительница обращается к бывшему возлюбленному, который начал отношения с другой девушкой. Спирс дает понять, что новая избранница не сможет занять ее место и стать ее копией. В припеве певица акцентирует внимание на собственной уникальности и словно спрашивает бывшего партнера, осознает ли он, что никто не сможет заменить ее.

видео дня

Над композицией Спирс работала вместе с несколькими авторами, среди которых был и Джастин Тимберлейк - ее возлюбленный в начале 2000-х годов. В создании песни также участвовали Брэдли Дэймонд и Алекс Греггс. Продюсерами выступили Riprock и Alex G.

"She’ll Never Be Me" войдет в расширенную версию пластинки Britney (25th Anniversary Edition). Всего в юбилейное издание включат пять ранее не публиковавшихся записей. Помимо новой для слушателей композиции, в трек-листе появятся "Am I a Sinner", "When I Say So" и "My Big Secret". Пятым дополнением станет студийная версия песни "Right Now (Taste The Victory)", которая ранее использовалась в рекламе Pepsi в 2002 году. Выпуск переиздания намечен на 6 ноября.

Как альбом Britney изменил музыкальный образ певицы

Пластинка Britney вышла вслед за двумя успешными альбомами исполнительницы - ...Baby One More Time и Oops!... I Did It Again. В этой работе певица отошла от привычного подросткового образа и представила более взрослое звучание и сценический имидж.

Одним из наиболее запоминающихся моментов промокампании стало выступление Спирс на церемонии MTV Video Music Awards в 2001 году. Там она исполнила песню "I’m a Slave 4 U" в окружении танцоров и декораций, имитирующих джунгли. Особое внимание привлек питон, которого артистка держала на плечах. Этот номер впоследствии вошел в число самых узнаваемых выступлений в ее карьере.

После ведущего сингла публика услышала песни "Overprotected", "I’m Not a Girl, Not Yet a Woman", кавер на композицию Джоан Джетт "I Love Rock ’n’ Roll", а также "Boys", записанную при участии Фаррелла Уильямса. Завершала альбом песня "What It’s Like to Be Me", над которой Спирс работала вместе с Тимберлейком.

В поддержку пластинки певица отправилась в концертный тур Dream Within a Dream Tour. Одно из выступлений в Лас-Вегасе впоследствии стало основой для концертного фильма, который показал телеканал HBO.

Первый музыкальный релиз с 2023 года

Публикация "She’ll Never Be Me" примечательна еще и тем, что это первая музыкальная новинка Бритни Спирс после выхода совместного трека с will.i.am "Mind Your Business" в 2023 году. Ранее артисты выпустили песню "Scream & Shout", которая в 2012 году поднялась на третью строчку американского чарта Billboard Hot 100.

Последней композицией Спирс, попавшей в этот хит-парад, остается "Hold Me Closer" - дуэт с Элтоном Джоном, представленный в 2022 году. В песне использованы переработанные фрагменты его композиций "Tiny Dancer" и "The One". Трек добрался до шестого места Billboard Hot 100.

Бритни Спирс, Брітні Спірс
Бритни Спирс / Инфографика: Главред

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Бритни Спирс

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
музыка песня шоу-бизнес Бритни Спирс новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит новый удар баллистикой по Киеву: мониторы назвали цели

Россия готовит новый удар баллистикой по Киеву: мониторы назвали цели

15:05Война
РФ атаковала Киев баллистикой: оккупанты попали в ресторан на Оболони

РФ атаковала Киев баллистикой: оккупанты попали в ресторан на Оболони

14:03Война
В киевском метрополитене остановили движение поездов — что произошло

В киевском метрополитене остановили движение поездов — что произошло

13:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вверх: появился курс валют на 12 октября

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вверх: появился курс валют на 12 октября

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

Последние новости

15:37

Как быстро очистить тыкву от твердой кожуры — лайфхак от шеф-повара

15:26

Гороскоп Таро на 12–18 октября: Львам — амбиции, Скорпионам — время действовать

15:14

Спустя 25 лет: Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню

15:07

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

15:05

Россия готовит новый удар баллистикой по Киеву: мониторы назвали цели

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
14:50

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

14:48

"Индульгенция для Путина": Москва ничего не дала США в обмен на дизель

14:32

У россиян проблемы с Крымским мостом: в ВМС объяснили, почему его не добивают

14:26

Внук Аллы Пугачевой, который "ушел на СВО", неожиданно объявился — детали

Реклама
14:03

За забор могут оштрафовать: какую высоту допускает закон и чего делать нельзяВидео

14:03

РФ атаковала Киев баллистикой: оккупанты попали в ресторан на ОболониФото

13:30

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делаютВидео

13:11

В киевском метрополитене остановили движение поездов — что произошло

13:10

"Меня спасли": Бужинская перенесла три операции в Германии

13:04

Уксус и сода вместо магазинной химии: 8 рецептов домашних средств для уборки

12:59

Новая волна дождей обрушится на Украину: синоптики назвали дату похолодания

12:49

РФ атаковала 13 регионов Украины: Зеленский раскрыл, что должно остановить Кремль

12:35

Нулевая фаза нового конфликта: что стоит за новой волной российских угроз

12:17

В Москве жалуются на одну из крупнейших атак дронов: в аэропортах коллапс

12:16

Сделка Трампа с Путиным за спиной Украины: какие уступки получила Москва и почему

Реклама
12:13

Китайский гороскоп на завтра, 11 октября: Лошадям - встречи, Собакам - лидерство

11:20

Как правильно стирать постельное белье осенью и зимой: основные правила

11:05

"Мы сожжем их НПЗ": в Киеве возмущены сделкой Трампа с Путиным - Financial Times

10:54

Алексей Суханов заговорил о пополнении в семье: "Не теряю надежды"

10:45

Трамп поблагодарил Путина за дизель и ответил на критику Зеленского

10:34

Нежный осенний десерт из тыквы: рецепт запеканки за 45 минут

09:55

"Плакала по ночам": Наталку Денисенко предали близкие люди

09:50

Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно: каким будет следующий шаг

09:49

Ростов-на-Дону трясло от взрывов: возник пожар, есть серьезные поражения

09:13

Сотрудничество и обвинение Украины: в РФ прокомментировали разговор Путина и Трампа

08:45

Новый скандал между Вашингтоном и Киевом: почему Трамп пошел на сделку с Путиным

08:33

Земля под влиянием затяжных магнитных бурь: когда ударит новый геомагнитный шторм

07:46

РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье: часть подъезда обрушилась, есть жертвыФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

05:31

Яркие цветы к Рождеству: когда сажать амариллис, чтобы он зацвел как раз вовремя

05:05

"Дважды отправлялся на войну": принц Гарри сделал личное признание

04:12

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

03:30

Как сохранить розмарин зимой в квартире: уход, полив и защита от паутинного клещаВидео

03:03

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Реклама
02:16

Мох больше не будет портить вид брусчатки: поможет обычное средство из ванной

01:55

Когда завершится война в Украине: появился неожиданный прогноз

00:55

Украину атакует ракета-дрон РФ: комбат ВСУ раскрыл главную опасность

00:03

"Очевидная слабость": Зеленский жестко оценил решение Трампа по дизелю РФ

09 октября, пятница
23:21

В какие месяцы рождаются люди с железной силой воли - астрологи рассказали

23:18

Медведка больше не страшна: одна простая хитрость спасёт огород веснойВидео

22:22

Две страны НАТО не хотят давать Украине Patriot с истекающим сроком годности – СМИ

22:09

Трамп договорился с Путиным о поставках дизельного топлива РФ — подробности

21:53

В Донецке уничтожены 20 офицеров РФ: СМИ узнали детали мощного удара ВСУ

21:21

Слова Рубио о "тупике" в войне неверно поняли: что объяснили в Конгрессе США

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять