"Вышибли дверь": как песня панк-группы 50 лет назад изменила рок-музыку

Кратко:
- Панк-рок зародился в Великобритании в середине 1970-х годов
- Панк отражал социальные проблемы своего времени
- Песня "Anarchy in the UK" превратила недовольство молодежи в резкий протест
Пятьдесят лет назад британская группа Sex Pistols выпустила песню "Anarchy in the UK", которая стала одним из главных символов панк-рока. Композиция бросила вызов музыкальным традициям, выразила протест против общественных порядков и помогла изменить представление о том, кто может выходить на сцену.
Панк-рок зародился в Великобритании в середине 1970-х годов на фоне экономического кризиса, роста безработицы и недовольства молодежи. Новое направление отличалось простой музыкой, агрессивным исполнением, провокационным внешним видом музыкантов и текстами о политике, социальных проблемах и личной свободе, пишет Mirror.
Sex Pistols быстро превратились в одно из главных лиц панк-движения. В декабре 1976 года музыканты приняли участие в телевизионной программе, во время которой прозвучала нецензурная лексика. Это вызвало возмущение британских СМИ и привлекло к группе широкое внимание.
Скандал укрепил репутацию Sex Pistols как одних из самых провокационных исполнителей страны.
По словам культуролога Кевина Деттмара, такие группы, как Sex Pistols, Ramones и The Clash, фактически "вышибли дверь" в музыкальную индустрию, разрушив привычные представления о том, каким должен быть рок-музыкант.
Главным было не мастерство, а энергия
Панк резко контрастировал с дорогим и технически сложным стадионным роком, который доминировал в музыкальном мейнстриме 1970-х годов.
Чтобы создать панк-группу, не требовались дорогостоящие инструменты или годы музыкального образования. В основе движения лежала идея, что выступать на сцене может практически каждый, у кого есть желание, энергия и собственный голос.
При этом панк отражал социальные проблемы своего времени. Экономические трудности, безработица и отсутствие перспектив для молодых британцев стали важными темами нового музыкального направления.
Песня "Anarchy in the UK" превратила недовольство молодежи в резкий протест против британского истеблишмента. Позже социальную и политическую тематику активно развивала группа The Clash.
В ее композициях затрагивались проблемы безработицы, расизма, полицейского произвола и классового неравенства. Песня "London Calling", в свою очередь, стала тревожным высказыванием о политических и экологических угрозах конца 1970-х годов.
Прослушать песню можно здесь
Новости музыки
Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.
Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.
Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.
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О группе: Sex Pistols
Sex Pistols - легендарная британская панк-рок-группа, образованная в 1975 году в Лондоне. Они стали главным олицетворением субкультуры панка, музыкальными новаторами и инициаторами "панк-революции" в Великобритании.
Несмотря на то, что их первоначальная активная карьера продлилась всего около двух с половиной лет, группа оказала колоссальное влияние на историю рок-музыки и культуру в целом.
Коллектив записал всего один официальный студийный альбом - "Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols" (вышел в октябре 1977 года), который мгновенно стал классикой и признан одной из самых важных записей в истории рока.
Их главные синглы - "Anarchy in the U.K." и "God Save the Queen" - содержали резкую критику британского истеблишмента, социальных устоев и монархии.
Группа славилась агрессивным поведением на сцене и вне её, нецензурной бранью в прямом эфире телепередач и антисоциальным имиджем. Во многом их визуальный стиль (рваная одежда, булавки) создавался при участии дизайнера Вивьен Вествуд и менеджера группы Малкольма Макларена.
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