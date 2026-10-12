"Родители против": Эктор Хименес-Браво много лет скрывал неожиданный талант

Известный шеф-повар в детстве мечтал о совершенно другой профессии.

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Эктор Хименес-Браво раскрыл свой талант / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Эктор Хименес-Браво

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Какое образование получил Эктор Хименес-Браво

Почему родители кулинара были категорически против его увлечения

Известный шеф-повар, бизнесмен и бессменный судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво сделал откровенное признание в своем Instagram, поделившись давней страстью, о которой долгое время не рассказывал публике. Как оказалось, известный кулинарный маэстро имеет профессиональное художественное образование.

Эктор рассказал, что в юности в Колумбии всерьез мечтал стать художником и посвятить этому жизнь, однако семья совершенно не поддержала его стремления. Родители настаивали, чтобы он выбрал более "престижную" профессию архитектора. Шеф-повар отметил, что ему потребовались годы, чтобы снова позволить себе вернуться к тому, что приносило настоящее удовольствие.

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Эктор Хименес Браво в детстве с родителями / фото: instagram.com, Эктор Хименес-Браво

"Я серьезно мечтал заниматься этим. Прям профессионально. Но, к сожалению, в те времена в Колумбии эта профессия вообще не считалась престижной. Помню, как спорил с родителями, потому что они были категорически против моего любимого дела... Но с тех пор прошло много лет. Я вырос и, наконец, сам решаю, чем мне заниматься в этой жизни", - признался Эктор.

Сейчас Хименес-Браво воспринимает живопись как особую терапию и способ полностью отключиться от бешеного ежедневного ритма. Несмотря на плотный график, он старается выкроить хотя бы час в месяц для творчества.

Эктор Хименес-Браво рисует / скрин из видео

"Мы сами закапываем свои детские мечты просто потому, что когда-то это было "непрестижно" или "родители против". А потом проходят годы, прежде чем мы снова позволяем себе кайфануть от момента", - поделился шеф-повар.

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О персоне: Эктор Хименес-Браво Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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