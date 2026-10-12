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P. Diddy ранен в тюрьме: рэпера срочно отправили в больницу

Алена Кюпели
12 октября 2026, 19:52
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Американский рэпер получил травму головы и был срочно доправлен в больницу.
P.Diddy взвешивал женщин перед своими вечеринками
P.Diddy срочно отправляется в больницу / Коллаж Главред, фото Facebook/Diddy

Кратко:

  • Что случилось в тюрьме, где сидит Комбс
  • Что говорят представители артиста

Американского рэпера и музыкального продюсера Шона "Дидди" Комбса экстренно доставили из федеральной тюрьмы в Нью-Джерси в больницу.

По данным Page Six, причиной стала травма головы. Обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными.

видео дня

Инцидент произошел рано утром в субботу, около часа ночи по местному времени. Комбса вывезли из федерального исправительного учреждения Fort Dix для медицинского обследования и оказания помощи.

Шон Комбс оказался в больнице
Шон Комбс оказался в больнице / Фото Википедия

По информации источников издания, травма не представляла угрозы для жизни. Перед возвращением в тюрьму рэпер находился в сознании и мог разговаривать.

Представители Комбса подтвердили, что знают о случившемся, однако подробностей о характере травмы и причинах госпитализации пока не раскрыли. Неизвестно и то, как именно рэпер получил повреждение головы - официальная версия происшествия не обнародована.

"Нам известно о сообщениях, касающихся Шона Комбса, и мы работаем над подтверждением обстоятельств дела".

Последние недели вокруг пребывания Дидди за решеткой сопровождаются новыми скандальными публикациями. В конце сентября СМИ сообщили, что музыкант якобы пользовался в тюрьме особыми привилегиями: имел доступ к запрещенному мобильному телефону, алкоголю и дополнительным услугам со стороны других заключенных.

Шон Комбс, Пи Дидди
Шон Комбс сидит в тюрьме / ua.depositphotos.com

После появления этих сообщений Комбса, по данным американских СМИ, поместили в одиночную камеру. Его представитель поставил под сомнение достоверность части публикаций и обратил внимание на то, как информация о происходящем внутри исправительного учреждения попадает в прессу.

По последним данным, ожидаемая дата освобождения Комбса была перенесена на 2 марта 2028 года. Пока неизвестно, повлияет ли недавняя госпитализация на условия его содержания или дальнейшее пребывание в тюрьме.

Причины травмы головы остаются неясными. На данный момент нет подтверждений, что происшествие было связано с нападением или конфликтом с другим заключенным.

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Скандал с P.Diddy - что случилось

54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.

Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

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