P. Diddy ранен в тюрьме: рэпера срочно отправили в больницу

Американский рэпер получил травму головы и был срочно доправлен в больницу.

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P.Diddy срочно отправляется в больницу / Коллаж Главред, фото Facebook/Diddy

Кратко:

Что случилось в тюрьме, где сидит Комбс

Что говорят представители артиста

Американского рэпера и музыкального продюсера Шона "Дидди" Комбса экстренно доставили из федеральной тюрьмы в Нью-Джерси в больницу.

По данным Page Six, причиной стала травма головы. Обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными.

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Инцидент произошел рано утром в субботу, около часа ночи по местному времени. Комбса вывезли из федерального исправительного учреждения Fort Dix для медицинского обследования и оказания помощи.

Шон Комбс оказался в больнице / Фото Википедия

По информации источников издания, травма не представляла угрозы для жизни. Перед возвращением в тюрьму рэпер находился в сознании и мог разговаривать.

Представители Комбса подтвердили, что знают о случившемся, однако подробностей о характере травмы и причинах госпитализации пока не раскрыли. Неизвестно и то, как именно рэпер получил повреждение головы - официальная версия происшествия не обнародована.

"Нам известно о сообщениях, касающихся Шона Комбса, и мы работаем над подтверждением обстоятельств дела".

Последние недели вокруг пребывания Дидди за решеткой сопровождаются новыми скандальными публикациями. В конце сентября СМИ сообщили, что музыкант якобы пользовался в тюрьме особыми привилегиями: имел доступ к запрещенному мобильному телефону, алкоголю и дополнительным услугам со стороны других заключенных.

Шон Комбс сидит в тюрьме / ua.depositphotos.com

После появления этих сообщений Комбса, по данным американских СМИ, поместили в одиночную камеру. Его представитель поставил под сомнение достоверность части публикаций и обратил внимание на то, как информация о происходящем внутри исправительного учреждения попадает в прессу.

По последним данным, ожидаемая дата освобождения Комбса была перенесена на 2 марта 2028 года. Пока неизвестно, повлияет ли недавняя госпитализация на условия его содержания или дальнейшее пребывание в тюрьме.

Причины травмы головы остаются неясными. На данный момент нет подтверждений, что происшествие было связано с нападением или конфликтом с другим заключенным.

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