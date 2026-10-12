"Страниц Playboy жительница" Астафьева прочитает Радиодиктант 2026 - реакция сети

"Суспільне" объявило автора и чтецов Радиодиктанта национального единства 2026 года.

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Даша Астафьева - Радиодиктант 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, threads.com, Даша Астафьева

Вы узнаете:

Кто стал автором текста и чтецами Радиодиктанта 2026 года

Как на участие Даши Астафьевой отреагировали в сети

Суспільне объявило автора и чтецов Радиодиктанта национального единства 2026 года. Автором текста стал писатель и ветеран войны Артур Дронь. Зачитывать диктант впервые будет дуэт дикторов: известный учитель украинского языка Артур Пройдаков и певица Даша Астафьева.

Организаторы назвали такой формат экспериментом, призванным объединить аудиторию, которая ждет выступления как педагога, так и яркой медийной личности.

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Накануне официального объявления певица эффектно затизерила свое участие в соцсетях, опубликовав стильное фото в образе строгого преподавателя - в белой блузе, кожаной юбке и очках.

Даша Астафьева в образе учительницы / скрин из Threads

"Завтра всем срочно вернуться сюда и получить важное сообщение от меня! Ясно всем?" - заинтриговала подписчиков Даша Астафьева.

Для самой Даши Астафьевой приглашение стать чтецом стало исполнением давней мечты. В официальном анонсе певица призналась, что радиодиктант стал традицией, которая ежегодно объединяет украинцев.

"Это событие для меня - еще одно доказательство, что мечты сбываются! Спасибо, что выбрали нас, спасибо, что поверили. Украинцы должны мечтать, объединяться, вместе держать строй и побеждать. Радиодиктант национального единства - это уникальная традиция, которую должен чтить каждый сознательный украинец. Пишем вместе!" - поделилась Астафьева.

Даша Астафьева - Радиодиктант национального единства 2026 / фото: instagram.com, Даша Астафьева

В соцсетях новость об участии певицы вызвала настоящий фурор. Пользователи активно обсуждают образ артистки и признаются, что с нетерпением ждут 27 октября.

"Все уже видели, кто будет читать Радиодиктант в этом году? Учительница! Страниц Playboy жительница!"

Реакция Threads на Дашу Астафьеву / скрин из Threads

"Даша похожа на учительницу украинского языка и литературы больше, чем сам учитель языка и литературы".

Радиодиктант 2026 прочитает Даша Астафьева / скрин из Threads

"В прошлом году просили Дашу - и нас услышали!"

Соцсети в восторге от выбора Даши Астафьевой / скрин из Threads

Когда состоится Радиодиктант национального единства 2026

Всеукраинский радиодиктант прозвучит в 11:00 во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка. Его традиционно будут транслировать в прямом эфире на всех платформах "Суспільного". В этом году во время Всеукраинского радиодиктанта национального единства пройдет сбор на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Повернись живим".

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О персоне: Даша Астафьева Дарья (Даша) Викторовна Астафьева - украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008-2017), сообщает "Википедия".

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