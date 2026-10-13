YouTube взялся за пропаганду РФ: какие известные каналы заблокировали в Украине

В списке оказались известные исполнители, а также каналы популярного мультсериала "Маша и Медведь".

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Украинцев освободили от российской пропаганды / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

Какие каналы попали под запрет

Что известно про запрет на мультфильм "Маша и медведь"

Видеохостинг YouTube ограничил доступ в Украине или полностью удалил еще 39 каналов, распространявших российскую пропаганду.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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Среди каналов, попавших под ограничения, - страницы российских исполнителей, поддерживающих войну против Украины и политику Владимира Путина. В частности, речь идет об Олеге Газманове, Николае Баскове, Лолите, Диме Билане, Басте, Михаиле Боярском, SHAMAN и Денисе Майданове.

Кроме того, ограничения затронули каналы мультсериала "Маша и Медведь" на разных языках.

Маша и Медведь будут под запретом в Украине/ levati.name

В Центре противодействия дезинформации отметили, что продолжают взаимодействовать с цифровыми платформами, чтобы противодействовать распространению российской пропаганды в украинском информационном пространстве.

Ранее в ведомстве обращали внимание на использование персонажей популярных мультфильмов для распространения ненависти к украинцам и оправдания войны. В частности, в социальных сетях появлялись созданные с помощью искусственного интеллекта видео с героями мультсериалов "Маша и Медведь", "Фиксики" и других анимационных проектов.

В августе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против пяти граждан России и четырех организаций, связанных с созданием и распространением мультсериала "Маша и Медведь".

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица сравнил карьеры Виталия Козловского и Олега Винника и объяснил, почему, по его мнению, исполнителям стало сложнее удерживать прежние позиции в шоу-бизнесе.

Ранее также американского рэпера и музыкального продюсера Шона "Дидди" Комбса экстренно доставили из федеральной тюрьмы в Нью-Джерси в больницу.

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О персоне: Николай Басков Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия. Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

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