YouTube взялся за пропаганду РФ: какие известные каналы заблокировали в Украине

Кратко:
- Какие каналы попали под запрет
- Что известно про запрет на мультфильм "Маша и медведь"
Видеохостинг YouTube ограничил доступ в Украине или полностью удалил еще 39 каналов, распространявших российскую пропаганду.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Среди каналов, попавших под ограничения, - страницы российских исполнителей, поддерживающих войну против Украины и политику Владимира Путина. В частности, речь идет об Олеге Газманове, Николае Баскове, Лолите, Диме Билане, Басте, Михаиле Боярском, SHAMAN и Денисе Майданове.
Кроме того, ограничения затронули каналы мультсериала "Маша и Медведь" на разных языках.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что продолжают взаимодействовать с цифровыми платформами, чтобы противодействовать распространению российской пропаганды в украинском информационном пространстве.
Ранее в ведомстве обращали внимание на использование персонажей популярных мультфильмов для распространения ненависти к украинцам и оправдания войны. В частности, в социальных сетях появлялись созданные с помощью искусственного интеллекта видео с героями мультсериалов "Маша и Медведь", "Фиксики" и других анимационных проектов.
В августе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против пяти граждан России и четырех организаций, связанных с созданием и распространением мультсериала "Маша и Медведь".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, ранее украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица сравнил карьеры Виталия Козловского и Олега Винника и объяснил, почему, по его мнению, исполнителям стало сложнее удерживать прежние позиции в шоу-бизнесе.
Ранее также американского рэпера и музыкального продюсера Шона "Дидди" Комбса экстренно доставили из федеральной тюрьмы в Нью-Джерси в больницу.
Вас также может заинтересовать:
- Стала копией Орбакайте: избранница внука Пугачевой удивила новым имиджем
- Тарантино впервые за семь лет представит новый проект - детали
- От серого кардинала до затворницы: кем были первые леди Украины
О персоне: Николай Басков
Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.
Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред