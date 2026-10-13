"Обращайтесь": известная ведущая оскандалилась из-за фразы на месте прилета

Вы узнаете:
- Елена Филонова записала видео с места прилета
- Какая фраза ведущей разозлила пользователей сети
Телеведущая Елена Филонова подверглась жесткой критике в сети после того, как опубликовала кадры с места прилета по жилому комплексу Seven на Осокорках в Киеве. В своем Instagram ведущая разместила видео горящего дома и обратилась к представителям прессы.
Сразу после прилета экс-звезда шоу "Ревизор" оказалась неподалеку от поврежденной многоэтажки и записала видео на фоне горящего здания и работы спасателей. Филонова рассказала о происходящем вокруг. Телеведущая также заявила, что сама чудом избежала опасности, задержавшись в торговом центре.
"На месте уже ведут работы. Взрываются машины, слышно по звуку. Очень много людей. Не знаю, есть ли жертвы", - заявила Филонова.
В конце видео знаменитость предложила СМИ воспользоваться ее кадрами, чем спровоцировала волну возмущения.
"Пресса, кому нужны материалы, пожалуйста, обращайтесь", - добавила ведущая.
Публикация вызвала гневную реакцию подписчиков, которые посчитали предложение материалов прессе неуместным на фоне трагедии. В комментариях пользователи сети выражали возмущение поведением блогерши.
"Лена, зачем снимать?! Я живу в том доме и не снимаю! И ты бы не шла дворами"
"Разве можно снимать сразу место прилета? Или это прошло время?! Ибо может быть повторный прилет по спасателям"
"Меня убило "Пресса, кому надо материалы, обращайтесь"! У людей горе, а она такое несет... Я в шоке"
Впрочем, реакция аудитории оказалась неоднозначной. Некоторые признались, что лично не стали бы публиковать подобные кадры, но отметили, что каждый самостоятельно решает, как реагировать на увиденное. Другие пользователи выступили в защиту распространения информации о российских атаках.
"Не знаю, у меня бы рука не осмелилась выложить такие видео… но... каждый делает, что считает правильным"
"Я живу недалеко от этого дома и так гахнуло, что даже окна затряслись"
"Ужас просто, слышала взрыв"
Видео Елены Филоновой смотрите тут.
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О персоне: Елена Филонова
Елена Филонова - украинская телеведущая и блогер, сообщает nv.ua. Принимала участие в телешоу "Кто против блондинок?", "Я - герой", "Пой, если сможешь", "Светлые головы", "Пакуй чемоданы", "Пираньи". Впоследствии Филонова стала появляться в кадре уже в роли ведущей. В 2018 году она вошла в состав команды Ревизора (Новый канал) и в роли бьюти-эксперта проводила проверки салонов красоты, парикмахерских, косметологических студий и т. д. Елена Филонова была ведущей 9−11 сезонов Ревизора. Популярная Instagram-блогерша.
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