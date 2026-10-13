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"Обращайтесь": известная ведущая оскандалилась из-за фразы на месте прилета

Кристина Трохимчук
13 октября 2026, 12:06
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Телеведущая Елена Филонова подверглась жесткой критике в сети.
Елена Филонова - прилет в Киеве
Елена Филонова - прилет в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Филонова

Вы узнаете:

  • Елена Филонова записала видео с места прилета
  • Какая фраза ведущей разозлила пользователей сети

Телеведущая Елена Филонова подверглась жесткой критике в сети после того, как опубликовала кадры с места прилета по жилому комплексу Seven на Осокорках в Киеве. В своем Instagram ведущая разместила видео горящего дома и обратилась к представителям прессы.

Сразу после прилета экс-звезда шоу "Ревизор" оказалась неподалеку от поврежденной многоэтажки и записала видео на фоне горящего здания и работы спасателей. Филонова рассказала о происходящем вокруг. Телеведущая также заявила, что сама чудом избежала опасности, задержавшись в торговом центре.

видео дня
Елена Филонова на месте прилета
Елена Филонова на месте прилета / скрин из видео

"На месте уже ведут работы. Взрываются машины, слышно по звуку. Очень много людей. Не знаю, есть ли жертвы", - заявила Филонова.

В конце видео знаменитость предложила СМИ воспользоваться ее кадрами, чем спровоцировала волну возмущения.

"Пресса, кому нужны материалы, пожалуйста, обращайтесь", - добавила ведущая.

Елена Филонова - атака РФ на Киев
Елена Филонова - атака РФ на Киев / скрин из видео

Публикация вызвала гневную реакцию подписчиков, которые посчитали предложение материалов прессе неуместным на фоне трагедии. В комментариях пользователи сети выражали возмущение поведением блогерши.

"Лена, зачем снимать?! Я живу в том доме и не снимаю! И ты бы не шла дворами"

"Разве можно снимать сразу место прилета? Или это прошло время?! Ибо может быть повторный прилет по спасателям"

"Меня убило "Пресса, кому надо материалы, обращайтесь"! У людей горе, а она такое несет... Я в шоке"

Елену Филонову захейтили в сети
Елену Филонову захейтили в сети / скрин из видео

Впрочем, реакция аудитории оказалась неоднозначной. Некоторые признались, что лично не стали бы публиковать подобные кадры, но отметили, что каждый самостоятельно решает, как реагировать на увиденное. Другие пользователи выступили в защиту распространения информации о российских атаках.

"Не знаю, у меня бы рука не осмелилась выложить такие видео… но... каждый делает, что считает правильным"

"Я живу недалеко от этого дома и так гахнуло, что даже окна затряслись"

"Ужас просто, слышала взрыв"

Видео Елены Филоновой смотрите тут.

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О персоне: Елена Филонова

Елена Филонова - украинская телеведущая и блогер, сообщает nv.ua. Принимала участие в телешоу "Кто против блондинок?", "Я - герой", "Пой, если сможешь", "Светлые головы", "Пакуй чемоданы", "Пираньи". Впоследствии Филонова стала появляться в кадре уже в роли ведущей. В 2018 году она вошла в состав команды Ревизора (Новый канал) и в роли бьюти-эксперта проводила проверки салонов красоты, парикмахерских, косметологических студий и т. д. Елена Филонова была ведущей 9−11 сезонов Ревизора. Популярная Instagram-блогерша.

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