Тарантино впервые за семь лет представит новый проект - детали

Культовый режиссер решил выйти за пределы кинематографа и попробовать свои силы в театре.

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Тарантино впервые за семь лет представит новый проект / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Действие комедийной постановки разворачивается в Европе 1830-х годов

Главную роль исполнит британский актер и комик Саша Барон Коэн

Американский режиссер Квентин Тарантино впервые попробует себя в качестве театрального постановщика. Его дебютом станет спектакль по собственной пьесе "Кавалер-щеголь" (The Popinjay Cavalier), который покажут на сцене лондонского театра "Феникс".

Об этом сообщает Variety.

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Действие комедийной постановки разворачивается в Европе 1830-х годов. Главную роль исполнит британский актер и комик Саша Барон Коэн.

Предварительные показы спектакля начнутся 23 февраля 2027 года, а официальная премьера запланирована на 18 марта. Постановка будет идти в лондонском театре в течение трех месяцев - до 13 июня.

Если спектакль окажется успешным, организаторы рассмотрят возможность его показа на других площадках, в том числе в США и других странах.

Новый проект станет первой крупной работой Тарантино за семь лет. На этот раз режиссер решил выйти за пределы кинематографа и попробовать свои силы в театре.

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О персоне: Квентин Тарантино Квентин Тарантино - американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель. Обладатель Золотой пальмовой ветви (1994), двух Оскаров (1995, 2013), двух BAFTA (1995, 2013), четырех Золотых глобусов (1995, 2013, 2020 - дважды). Ниболее известен фильмами "Бешенные псы" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "Четыре комнаты" (1995), "От заката до рассвета" (1996), дилогия "Убить Билла" (2003, 2004), "Бесславные ублюдки" (2008), "Джанго освобожденный" (2012), "Омерзительная восьмерка" (2015), "Однажды в... Голливуде" (2019).

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