Джеджула с маленькой дочкой оказался в эпицентре атаки РФ и сделал резкое заявление

Ведущий показал первые кадры после российского удара по Киеву и обратился к Дональду Трампу.

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Андрей Джеджула - атака на Киев 12 октября / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Джеджула

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Андрей Джеджула стал свидетелем российского удара по Киеву

Кому шоумен адресовал резкое высказывание в соцсетях

Телерадиоведущий и шоумен Андрей Джеджула поделился эмоциями после российской атаки на Киев вечером 12 октября. Он опубликовал в Instagram видео с последствиями вражеского удара.

Джеджула признался, что кадры были сняты спустя мгновения после прилета. Ведущий как раз выезжал с маленькой дочкой и смог заснять жуткие последствия российского удара всего через несколько секунд после взрыва.

видео дня

Андрей Джеджула показал последствия атаки РФ / скрин из видео

"Через 2 секунды после попадания в дом! Киевские реалии! Выезжал из Аркадии с дочерью!" - написал шокированный ведущий.

Кроме того, шоумен не сдержал эмоций и жестко обратился к президенту США Дональду Трампу в связи с его решением ослабить санкции против российского дизельного топлива.

"Господин президент! Это цена вашего дизеля!" - возмутился Андрей Джеджула.

Андрей Джеджула - ведущий / фото: instagram.com, Андрей Джеджула

Атака на Киев 12 октября

Напомним, вечером 12 октября РФ совершила очередную террористическую атаку по столице Украины, в результате которой вражеский дрон попал в жилой комплекс. В эпицентре обстрела оказалась и популярная актриса Ксения Мишина, которая показала пылающие автомобили во дворе своего дома и призналась, что от мощного взрыва буквально "подскочила до потолка".

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Ранее Главред сообщал, что Елена Филонова попала в скандал из-за публикации видеоролика с места вражеского удара по киевскому жилому комплексу Seven. Подписчики и общественность осудили ведущую за съемку последствий обстрела и эмоции на фоне горящего здания и обращение к СМИ.

Также эволюция института первых леди в Украине наглядно показывает, как менялось общество и роль женщины на высшем государственном уровне. Главред расскажет, как от полного отсутствия публичности жены президентов пришли к реализации масштабных национальных проектов.

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О персоне: Андрей Джеджула Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.

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