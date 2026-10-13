Джеджула с маленькой дочкой оказался в эпицентре атаки РФ и сделал резкое заявление

Вы узнаете:
- Андрей Джеджула стал свидетелем российского удара по Киеву
- Кому шоумен адресовал резкое высказывание в соцсетях
Телерадиоведущий и шоумен Андрей Джеджула поделился эмоциями после российской атаки на Киев вечером 12 октября. Он опубликовал в Instagram видео с последствиями вражеского удара.
Джеджула признался, что кадры были сняты спустя мгновения после прилета. Ведущий как раз выезжал с маленькой дочкой и смог заснять жуткие последствия российского удара всего через несколько секунд после взрыва.
"Через 2 секунды после попадания в дом! Киевские реалии! Выезжал из Аркадии с дочерью!" - написал шокированный ведущий.
Кроме того, шоумен не сдержал эмоций и жестко обратился к президенту США Дональду Трампу в связи с его решением ослабить санкции против российского дизельного топлива.
"Господин президент! Это цена вашего дизеля!" - возмутился Андрей Джеджула.
Атака на Киев 12 октября
Напомним, вечером 12 октября РФ совершила очередную террористическую атаку по столице Украины, в результате которой вражеский дрон попал в жилой комплекс. В эпицентре обстрела оказалась и популярная актриса Ксения Мишина, которая показала пылающие автомобили во дворе своего дома и призналась, что от мощного взрыва буквально "подскочила до потолка".
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Ранее Главред сообщал, что Елена Филонова попала в скандал из-за публикации видеоролика с места вражеского удара по киевскому жилому комплексу Seven. Подписчики и общественность осудили ведущую за съемку последствий обстрела и эмоции на фоне горящего здания и обращение к СМИ.
Также эволюция института первых леди в Украине наглядно показывает, как менялось общество и роль женщины на высшем государственном уровне. Главред расскажет, как от полного отсутствия публичности жены президентов пришли к реализации масштабных национальных проектов.
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О персоне: Андрей Джеджула
Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.
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