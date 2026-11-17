Вы узнаете:
- За что Виталий Загоруйко упрекнул Влада Яму
- Как изменилась жизнь хореографа после мобилизации
Известный украинский хореограф, чемпион мира по бальным танцам, а ныне военнослужащий ВСУ Виталий Загоруйко публично высказался об отъезде Влада Ямы за границу. Звезда "Танцев со звездами" в интервью Алине Доротюк признался, какие эмоции у него вызывает поступок коллеги.
По словам бойца, Яма в свое время получил от Украины колоссальный кредит доверия - популярность, телевизионную карьеру и любовь миллионов зрителей, однако в критический для страны момент не направил этот ресурс на помощь государству.
"Человек получил за счет этого большой дивиденд, чтобы этот дивиденд потом сработал на пользу нашей стране - своей аудиторией, поддержкой, позицией, словом. Он это, к сожалению, не использовал", - подчеркнул хореограф.
Загоруйко не скрывает, что поведение коллеги вызывает у него болезненные и противоречивые чувства. Артист признался, что еще до полномасштабного вторжения неоднократно получал выгодные предложения о переезде в Европу или США, но сознательно остался дома, чтобы развивать украинскую культуру.
"Наверное, где-то во мне сидит то ли зависть, то ли чувство несправедливости от того... Я бы не меньше заслуживал быть на его месте. Но у меня по-другому: я здесь, я буду здесь", - откровенно поделился военный.
Также танцор честно рассказал о своем психологическом состоянии до вступления в ряды ВСУ. Несмотря на понимание неизбежности призыва, постоянная неизвестность и страх мобилизации буквально парализовали его творческую жизнь на гражданке.
"Мне казалось, что я просто с каждым днем, годом умираю. Ты находишься как-то не по ощущениям, не там, где должен быть в этот момент. Когда я стал причастным к этому, мне стало легче", - признался Виталий.
По словам хореографа, после прибытия в воинскую часть изнуряющая тревога исчезла, уступив место конкретным задачам, обучению и ответственности перед побратимами. Загоруйко убежден, что, несмотря на все тяжелейшие испытания, Украина обязательно выстоит и победит.
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