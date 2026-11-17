Участник "Танцев со звездами" откровенно рассказал, какие эмоции у него вызывает поступок звездного коллеги.

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Влад Яма и Виталий Загоруйко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма, Виталий Загоруйко

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За что Виталий Загоруйко упрекнул Влада Яму

Как изменилась жизнь хореографа после мобилизации

Известный украинский хореограф, чемпион мира по бальным танцам, а ныне военнослужащий ВСУ Виталий Загоруйко публично высказался об отъезде Влада Ямы за границу. Звезда "Танцев со звездами" в интервью Алине Доротюк признался, какие эмоции у него вызывает поступок коллеги.

По словам бойца, Яма в свое время получил от Украины колоссальный кредит доверия - популярность, телевизионную карьеру и любовь миллионов зрителей, однако в критический для страны момент не направил этот ресурс на помощь государству.

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Виталий Загоруйко мобилизировался в ВСУ / скрин из видео

"Человек получил за счет этого большой дивиденд, чтобы этот дивиденд потом сработал на пользу нашей стране - своей аудиторией, поддержкой, позицией, словом. Он это, к сожалению, не использовал", - подчеркнул хореограф.

Загоруйко не скрывает, что поведение коллеги вызывает у него болезненные и противоречивые чувства. Артист признался, что еще до полномасштабного вторжения неоднократно получал выгодные предложения о переезде в Европу или США, но сознательно остался дома, чтобы развивать украинскую культуру.

Где сейчас Влад Яма / фото: instagram.com, Влад Яма

"Наверное, где-то во мне сидит то ли зависть, то ли чувство несправедливости от того... Я бы не меньше заслуживал быть на его месте. Но у меня по-другому: я здесь, я буду здесь", - откровенно поделился военный.

Также танцор честно рассказал о своем психологическом состоянии до вступления в ряды ВСУ. Несмотря на понимание неизбежности призыва, постоянная неизвестность и страх мобилизации буквально парализовали его творческую жизнь на гражданке.

Виталий Загоруйко - интервью / скрин из видео

"Мне казалось, что я просто с каждым днем, годом умираю. Ты находишься как-то не по ощущениям, не там, где должен быть в этот момент. Когда я стал причастным к этому, мне стало легче", - признался Виталий.

По словам хореографа, после прибытия в воинскую часть изнуряющая тревога исчезла, уступив место конкретным задачам, обучению и ответственности перед побратимами. Загоруйко убежден, что, несмотря на все тяжелейшие испытания, Украина обязательно выстоит и победит.

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