Звезда сериала "Дежурный врач" вступил в ряды украинской армии.

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Александр Олексенко мобилизовался / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Александр Олексенко

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Что известно о мобилизации актера

Украинский актер латвийского происхождения Александр Олексенко пополнил ряды Вооруженных сил Украины. После 3-месячного отсутствия в информационном пространстве звезда отечественных сериалов наконец вышел на связь в своем Instagram и признался, что мобилизовался в украинскую армию.

Артист опубликовал снимок в военной форме, однако раскрывать подробности своей службы не стал. Олексенко лишь заверил поклонников, что сейчас привыкает к новым армейским будням и с ним все хорошо.

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"Извините, что пропал с радаров в последнее время. В моей жизни произошли большие изменения - я мобилизовался в ВСУ. Сейчас прохожу службу, адаптируюсь к новым реалиям. Главное - со мной все в порядке", - написал актер.

Александр Олексенко в ВСУ / фото: instagram.com, Александр Олексенко

В комментариях подписчики искренне поблагодарили артиста за смелое решение встать на защиту страны и засыпали его теплыми словами поддержки.

"Берегите себя и благодарю вас за защиту Украины и нас всех"

"Саша, это очень мужественный шаг"

"Друг, пусть Бог убережет тебя"

Напомним, Александр Олексенко родился в латвийском городе Екабпилсе, однако еще в юности переехал в Киев, где окончил Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и работал в Киевском драматическом театре "Браво". Широкой аудитории актер хорошо известен благодаря ролям в исторической драме "Круты 1918", а также популярных медицинских сериалах "Дежурный врач" и "Доктор Ковальчук-2".

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