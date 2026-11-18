Актриса также рассказала, как относится к материнству и почему не хочет подстраивать жизнь под чужой календарь.

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Актриса "Женского доктора" призналась, хочет ли снова стать женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru"

Кратко:

Цымбалару не исключает второй брак, но не ставит его целью

Для актрисы важнее чувства, чем штамп в паспорте

Материнство она тоже не исключает

34-летняя актриса Анастасия Цымбалару, известная по сериалу "Женский доктор", не исключает второго брака, но не считает замужество обязательной целью. Со своим бывшим мужем, актером Григорием Баклановым, она развелась в марте 2024 года.

Об этом звезда рассказала в интервью ELLE Украина. На вопрос о том, как она сегодня относится к повторному браку, актриса ответила, что статус для нее не главное.

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"Лично для меня важно не просто выйти замуж, а встретить человека, с которым действительно захочется разделить жизнь. И я точно не считаю, что после тридцати нужно соглашаться на компромиссы со своими чувствами только ради статуса замужней женщины. В конце концов, брак - это не достижение, за которое выдают медаль, а личный выбор двух людей. Я абсолютно не закрываю для себя возможности повторного брака, но и не ставлю себе целью обязательно снова выйти замуж. Для меня важнее качество отношений и чувства, а не штамп в паспорте", - подчеркнула Цымбалару.

Цымбалару и Бакланов были вместе около десяти лет, официально в браке - около двух с половиной лет. О расставании актеры объявили общим постом в соцсетях, причину развода они не называли.

Анастасия Цымбалару / Инфографика: Главред

Хочет ли Анастасия Цымбалару детей?

Актриса также высказалась о материнстве. По ее словам, она относится к нему с теплотой, но не хочет торопить события из-за возраста.

"К материнству я также отношусь с большой теплотой. Не исключаю, что этот опыт еще может стать частью моей жизни. Но мне хочется, чтобы все происходило осознанно, из любви и внутренней готовности, а не из-за возраста, общественных ожиданий или страха что-то не успеть. Я верю, что у каждого свой жизненный путь и не стоит подстраивать его под чужой календарь", - отметила актриса.

В разговоре с изданием Цымбалару также заявила, что женщина не должна доказывать свою полноценность ни свидетельством о браке, ни рождением ребенка, ни даже карьерными успехами. При этом сама она не отказывается от идеи семьи.

"Я сама верю в любовь, семью и не исключаю для себя материнства", - добавила звезда.

Анастасия Цымбалару - новости

Как сообщал Главред, Григорий Бакланов впервые прокомментировал развод в интервью CK.Life. Актер заявил, что ничего не потерял и сохранил с бывшей женой дружеские отношения. По его словам, это их личная история.

В декабре 2024 года Цымбалару призналась, что ее сердце влюблено. Звезда "Женского доктора" завела новый роман через девять месяцев после развода. Имя избранника актриса не раскрыла.

Летом 2025 года Бакланов рассказал, что тоже состоит в отношениях. Осенью в сети появилось фото актера с девушкой, которую называют его новой избранницей. Ее имя не называли.

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