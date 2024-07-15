"Я ничего не потерял": звезда "Поймать Кайдаша" впервые прокомментировал развод

Григорий Бакланов признался, как смотрит на расставание с Анастасией Цимбалару.

https://stars.glavred.info/ya-nichego-ne-poteryal-zvezda-poymat-kaydasha-vpervye-prokommentiroval-razvod-10580822.html Ссылка скопирована

Бакланов и Цимбалару развод - Григорий Бакланов рассказал про отношения с бывшей женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/baklanov.gr

В марте 2024 года распалась семья украинских актеров - Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару развелись после 10 лет вместе, 2.5 года из которых они были в официальном браке. Шокирующую новость пара рассказала в социальных сетях, и объявила, что теперь их пути расходятся.

При этом ни Цимбалару, ни Бакланов озвучивать причину их расставания не торопятся. "Это личное, это наша история", - сухо заявил Григорий в интервью для CK.Life.

Меж тем поклонники пары получили слабое утешение - бывшие супруги остались друзьями. Бакланов отметил, что хоть он и не рядом с Цимбалару, как с женой, они остаются друг для друга очень близкими людьми.

видео дня

"Я не потерял близкого человека. Она есть. Она жива, слава Богу, все хорошо. Просто такой период и жизнь идет, я двигаюсь дальше. Я ничего не потерял. Сейчас все нормально, мы дружим", - говорит Григорий Бакланов.

Кто такая Анастасия Цимбалару? Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее в Сети всплыло раритетное видео с Александром Пономаревым, где 24-летняя начинающая звезда травил анекдоты, устраивал соревнования по армрестлингу и выступал в кожаных штанах на сцене.

Также украинский танцор и хореограф Евгений Кот показал лицо новорожденной дочери и раскрыл ее экзотическое имя. Девочка появилась на свет меньше недели назад.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред