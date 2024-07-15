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"Я ничего не потерял": звезда "Поймать Кайдаша" впервые прокомментировал развод

Анна Подгорная
15 июля 2024, 10:10
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Григорий Бакланов признался, как смотрит на расставание с Анастасией Цимбалару.
Григорий Бакланов, Анастасия Цимбалару
Бакланов и Цимбалару развод - Григорий Бакланов рассказал про отношения с бывшей женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/baklanov.gr

В марте 2024 года распалась семья украинских актеров - Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару развелись после 10 лет вместе, 2.5 года из которых они были в официальном браке. Шокирующую новость пара рассказала в социальных сетях, и объявила, что теперь их пути расходятся.

При этом ни Цимбалару, ни Бакланов озвучивать причину их расставания не торопятся. "Это личное, это наша история", - сухо заявил Григорий в интервью для CK.Life.

Меж тем поклонники пары получили слабое утешение - бывшие супруги остались друзьями. Бакланов отметил, что хоть он и не рядом с Цимбалару, как с женой, они остаются друг для друга очень близкими людьми.

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"Я не потерял близкого человека. Она есть. Она жива, слава Богу, все хорошо. Просто такой период и жизнь идет, я двигаюсь дальше. Я ничего не потерял. Сейчас все нормально, мы дружим", - говорит Григорий Бакланов.

Кто такая Анастасия Цимбалару?

Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

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