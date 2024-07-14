Евгений Кот показал лицо новорожденной дочери и раскрыл ее экзотическое имя

Новоиспеченные родители Кот и Татаринцева счастливы познакомить мир с их маленьким сокровищем.

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Евгений Кот стал отцом - Евгений Кот показал дочь с необычным именем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kot_jenya

Украинский танцор, хореограф и звезда шоу "Танці з зірками" Евгений Кот вместе с супругой, танцовщицей Натальей Татаринцевой, в начале 2024 года сообщили, что ждут первенца. В марте пара узнала, что у них будет девочка.

Дочь танцоров появилась на свет 10 июля. Окрыленные счастьем артисты в своих блогов в Instagram опубликовали серию фотографий с родов, и впервые показали лицо малышки.

На трогательном снимке из палаты роддома новоиспеченные родители с любовью и нежностью смотрят на младенца. К слову, для дочери Кот и Татаринцева выбрали весьма необычное, старославянское имя.

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"Леля, мы приветствуем тебя в нашем несовершенном мире и обещаем, что будем помогать видеть его в ярких цветах, оказывать помощь и заботиться о твоей безопасности и светлом будущем. Твои мама и папа", - пишут артисты.

Леля - старое имя, вероятно связанное с мифологическим персонажем - дочерью богини Лады, покровительницей юных девушек и влюбленных, которая отличалась неземной красотой.

Евгений Кот стал отцом - Евгений Кот показал дочь с необычным именем / instagram.com/kot_jenya

Кто такой Евгений Кот? Кот Евгений - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для шоу Х-фактор и Украина имеет талант на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Стражи грез". Судья проекта "Украина имеет талант" 2021.

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