Соломия Витвицкая душевно рассказала, как переживает разлуку

Телеведущая Соломия Витвицкая рассказала, что помогает ей держаться между дзивинками и встречами с любимым, который защищает Украину с оружием в руках.

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Соломия Витвицкая и ее возлюбленный Алексей Ситайло / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская телеведущая и сотрудница телеканала "1+1" Соломия Витвицкая рассказала своим многочисленным фолловерам в Instagram как переживает разлуку с моим возлюбленным-военнослужащим ВСУ Алексеем Ситайло.

Витвицкая выложила фото, как она провожает военнослужащего на Кураховское направление на Центральном ж/д вокзале в Киеве. Телеведущая поделилась фото с Ситайло, сделанным на киевском вокзале. Она рассказала, что тяжело переживает разлуку, волнуется и "гипнотизирует" отправленные любимому СМС-сообщения и сообщения в мессенджерах.

"Разлука и неопределенность — сейчас это состояния, в которых находимся практически мы все. И особенно это касается тех, кто ждет близких людей с фронта. Да, сейчас есть мобильные телефоны, старлинки и видеосвязь… Но, опять же, мы все находимся в определенной виртуальной реальности — когда живешь от звонка до звонка. От встречи до встречи. Как будто откладывая настоящую жизнь. На после победы. Каждый раз рассказывая новости о тяжелых боях на передовой, я думаю о любимом. Сейчас Олекса поехал на Кураховское направление. Конечно же, я волнуюсь. И я всегда "гипнотизирую" мои отправленные сообщения, чтобы там появились две галочки, то есть, СМС доставлено адресату. Каждый раз, когда провожаю, не знаю, когда мы встретимся снова", — поделилась она", – написала Витвицкая.

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Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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Четыре года, после развода с телеоператором Владом Кочатковым, Соломия Витвицкая не делилась с публикой подробностями личной жизни. Однако в день рождения нового возлюбленного не смогла скрыть свои чувства.

А также ранее телеведущая Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свои новые романтические отношения с военным Алексеем Ситайло. Девушка, с комом в горле от сдерживания слез, призналась, что поскольку ее любимый служит, то они не могут видеться так часто, как того хотелось бы ей.

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