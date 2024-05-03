Соломия Витвицкая растрогала кадрами, как провожала любимого на Донбасс

Возлюбленный ведущей Соломии Витвицкой отправился защищать Украину.

https://stars.glavred.info/solomiya-vitvickaya-rastrogala-kadrami-kak-provozhala-lyubimogo-na-donbass-10562480.html Ссылка скопирована

Соломия Витвицкая опубликовала видео с любимым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska/

Известная украинская ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая поделилась трогательным моментом, как провожала своего любимого военнослужащего Алексея Ситайла.

На своей странице в соцсетях Соломия опубликовала кадры, как провожала Алексея на Донбасс.

видео дня

В видео ведущая показала, как любимый сначала взял ее за руку, прокрутил в танце, а затем обнял сзади, видео ведущая дополнила композицией "Танцуй со мной, медленно".

"Когда провожаешь любимого на Донбасс", - написала Витвицкая.

В комментариях к публикации подписчики звезды пожелали Алексею Ангела-Хранителя за плечами.

Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

Соломия Витвицкая - последние новости по теме

Отметим, четыре года, после развода с телеоператором Владом Кочатковым, Соломия Витвицкая не делилась с публикой подробностями личной жизни. Однако в день рождения нового возлюбленного не смогла скрыть свои чувства.

А также ранее телеведущая Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свои новые романтические отношения с военным Алексеем Ситайло. Девушка, с комом в горле от сдерживания слез, призналась, что поскольку ее любимый служит, то они не могут видеться так часто, как того хотелось бы ей.

Читайте больше о Витвицкой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред