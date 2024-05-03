Соломия Витвицкая растрогала кадрами, как провожала любимого на Донбасс

Известная украинская ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая поделилась трогательным моментом, как провожала своего любимого военнослужащего Алексея Ситайла.
На своей странице в соцсетях Соломия опубликовала кадры, как провожала Алексея на Донбасс.
В видео ведущая показала, как любимый сначала взял ее за руку, прокрутил в танце, а затем обнял сзади, видео ведущая дополнила композицией "Танцуй со мной, медленно".
"Когда провожаешь любимого на Донбасс", - написала Витвицкая.
В комментариях к публикации подписчики звезды пожелали Алексею Ангела-Хранителя за плечами.
Кто такая Соломия Витвицкая?
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
Соломия Витвицкая - последние новости по теме
Отметим, четыре года, после развода с телеоператором Владом Кочатковым, Соломия Витвицкая не делилась с публикой подробностями личной жизни. Однако в день рождения нового возлюбленного не смогла скрыть свои чувства.
А также ранее телеведущая Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свои новые романтические отношения с военным Алексеем Ситайло. Девушка, с комом в горле от сдерживания слез, призналась, что поскольку ее любимый служит, то они не могут видеться так часто, как того хотелось бы ей.
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