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Соломия Витвицкая растрогала кадрами, как провожала любимого на Донбасс

Элина Чигис
3 мая 2024, 16:57
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Возлюбленный ведущей Соломии Витвицкой отправился защищать Украину.
Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая опубликовала видео с любимым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska/

Известная украинская ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая поделилась трогательным моментом, как провожала своего любимого военнослужащего Алексея Ситайла.

На своей странице в соцсетях Соломия опубликовала кадры, как провожала Алексея на Донбасс.

видео дня

В видео ведущая показала, как любимый сначала взял ее за руку, прокрутил в танце, а затем обнял сзади, видео ведущая дополнила композицией "Танцуй со мной, медленно".

"Когда провожаешь любимого на Донбасс", - написала Витвицкая.

В комментариях к публикации подписчики звезды пожелали Алексею Ангела-Хранителя за плечами.

Кто такая Соломия Витвицкая?

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

Соломия Витвицкая - последние новости по теме

Отметим, четыре года, после развода с телеоператором Владом Кочатковым, Соломия Витвицкая не делилась с публикой подробностями личной жизни. Однако в день рождения нового возлюбленного не смогла скрыть свои чувства.

А также ранее телеведущая Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свои новые романтические отношения с военным Алексеем Ситайло. Девушка, с комом в горле от сдерживания слез, призналась, что поскольку ее любимый служит, то они не могут видеться так часто, как того хотелось бы ей.

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