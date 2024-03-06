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Соломия Витвицкая впервые публично оценила свой роман с военным

Дмитрий Видоменко
6 марта 2024, 17:05
Известная телеведущая Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свои новые романтические отношения с военным Алексеем Ситайло.
Витвицкая, роман
Соломия Витвицкая находится в отношениях с воином ВСУ Алексеем Ситайло / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые публично прокомментировала для проекта "ЖВЛ" свои новые романтические отношения ‒ с военнослужащим Алексеем Ситайло.

Избранник ведущей был ранее председателем одного из районных суда Сумской области, а сейчас сражается с русскими оккупантами в рядах ВСУ.

Девушка, с комом в горле от сдерживания слез, призналась, что поскольку ее любимый служит, то они не могут видеться так часто, как того хотелось бы ей.

"У меня любимый служит в Вооруженных силах. У нас нет возможности сейчас видеться. Это когда такие начальные, очень романтичные отношения, это сложно. Я очень жду его с победой, я очень жду его дома. Но, пока нет возможности видеться. Но есть звонки, есть "++", есть видео. Дай бог здоровья тому человеку, который придумал видеосвязь", — сказала телеведущая.

Кто такая Соломия Витвицкая?

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

Напомним, ранее актриса Натали Портман дала резкий комментарий про слухи о разводе с мужем-изменником, хореографом Бенжаменом Мильпье. Его неверность была раскрыта летом 2023 года.

Также стало известно, что певец Валерий Меладзе скоро станет дедом. Артист - многодетный отец, но внук или внучка, которые появятся на свет уже совсем скоро, будут для него первыми.

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Соломия Витвицкая новости шоу бизнеса
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