Соломия Витвицкая впервые публично оценила свой роман с военным

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые публично прокомментировала для проекта "ЖВЛ" свои новые романтические отношения ‒ с военнослужащим Алексеем Ситайло.
Избранник ведущей был ранее председателем одного из районных суда Сумской области, а сейчас сражается с русскими оккупантами в рядах ВСУ.
Девушка, с комом в горле от сдерживания слез, призналась, что поскольку ее любимый служит, то они не могут видеться так часто, как того хотелось бы ей.
"У меня любимый служит в Вооруженных силах. У нас нет возможности сейчас видеться. Это когда такие начальные, очень романтичные отношения, это сложно. Я очень жду его с победой, я очень жду его дома. Но, пока нет возможности видеться. Но есть звонки, есть "++", есть видео. Дай бог здоровья тому человеку, который придумал видеосвязь", — сказала телеведущая.
Кто такая Соломия Витвицкая?
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
Напомним, ранее актриса Натали Портман дала резкий комментарий про слухи о разводе с мужем-изменником, хореографом Бенжаменом Мильпье. Его неверность была раскрыта летом 2023 года.
Также стало известно, что певец Валерий Меладзе скоро станет дедом. Артист - многодетный отец, но внук или внучка, которые появятся на свет уже совсем скоро, будут для него первыми.
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