Валерий Меладзе скоро станет дедом

Российский певец является многодетным отцом, а теперь станет дедом.

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Валерий Меладзе скоро станет дедушкой / Коллаж Главред, фото Стархит

Певец Валерий Меладзе, который старается поддерживать молчаливый нейтралитет в отношении войны в Украине, скоро сможет понянчится с внуками.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, дочь артиста - Софико Меладзе опубликовала фото, сделанное во время отдыха за границей. На снимке у нее явно округлившийся живот, который невозможно не заметить.

Как известно, полтора года назад Софико вышла замуж за давнего избранника, топ-менеджера Савву Байбакова. Савва появился на свет в обеспеченной семье — его отец занимается поставкой угля в Европу. Байбаков работает в компании папы.

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Дочь Меладзе Софико показала округлые формы / Фото Стархит

Напомним, буквально на днях другая дочь Валерия Меладзе сообщила о том, что не против стать мамой.

Ранее российская певица Альбина Джанабаева и жена певца Валерия Меладзе, поделилась редким фото на своей странице в Instagram. Так она выложила фотографию, как едет куда-то со своим супругом: "Привет дорогие. Как вы?Давайте вместе выберем подпись к фото: а) Едем за продуктами. б) Едем разводиться. в) Едем в роддом. г) Едем в соседнее село на дискотеку".

Ранее стало известно что украинская певица Вера Брежнева и ее муж, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

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