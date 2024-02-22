Натали Портман дала резкий комментарий про слухи о разводе с мужем-изменником

Неверность Бенжамена Мильпье стала достоянием общественности, из-за которого актрису донимают папарацци.

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Натали Портман высказалась про развод с Бенжаменом Мильпье / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В начале июня 2023 года имя американской актрисы Натали Портман начало мелькать в таблоидах, но, увы, не из-за ее блестящей карьеры - в СМИ просочились слухи, что супруг артистки, хореограф Бенжамен Мильпье, изменил ей с молоденькой эко-активисткой.

На сегодняшний день доподлинно неизвестно, закончился ли брак Мильпье и Портман разводом - они то попадаются вместе на глаза папарацци, то Натали светит на красной дорожке "голым" пальцем без обручального кольца. Инсайдеры из окружения пары тоже сообщают очень противоречивые данные.

Тем не менее никаких официальных заявлений про брак и развод супруги так и не сделали. Недавно журналисты Vanity Fair решили все же добиться правды у Натали Портман, и получили весьма резкий ответ.

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У голливудской знаменитости спросили ее мнения насчет слухов о разводе с Бенжаменом Мильпье, ведь так или иначе эта тема следует за актрисой по пятам. На что Портман ответила коротко и резко: "Это ужасно, и у меня нет желания этому способствовать".

Ранее в СМИ появилась новость о том, что "Джокер" Хоакин Феникс станет отцом во второй раз. Его возлюбленная, актриса Руни Мара, появилась на светском мероприятии на последних сроках беременности.

Также ведущий Никита Добрынин рассказал о новой спутнице. Шоумен впервые после развода с блогершей Дашей Квитковой открыто заговорил про новую даму сердца.

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