"Джокер" Хоакин Феникс станет отцом во второй раз

Возлюбленная актера гордо похвасталась круглым животиком в роскошном платье.

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Хоакин Феникс и Руни Мара во второй раз станут родителями / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Пока весь мир, затаив дыхание, ждет выхода продолжения психологического триллера "Джокер", американский актер Хоакин Феникс, который сыграл в нем главную роль, готовится к более важному событию в своей жизни - появлению второго ребенка.

Его возлюбленная, американская актриса Руни Мара, 16 февраля появилась на красной дорожке Берлинского кинофестиваля. Мара, облаченная в роскошное черное платье, нежно обнимала свой уже очень большой животик. Вероятно, артистка находится на последних сроках беременности. Ее свежие фото появились в социальных сетях.

Семья актеров грядущее пополнение никак не комментировала. Феникс и Мара единодушно придерживаются мнения о том, что счастье любит тишину.

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Хоакин Феникс и Руни Мара начали встречаться в 2016 году. В 2019 актер встал перед свей возлюбленной на одно колено с предложением руки и сердца, однако и по сей день доподлинно не известно, состоят ли актеры в официальном браке.

В сентябре 2020 года стало известно, что пара впервые стала родителями - на свет появился мальчик, которого назвали Ривер в честь покойного брата Феникса. Пол малыша №2 пока неизвестен.

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