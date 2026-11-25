Будущий король Великобритании хочет дать младшим наследникам больше свободы.

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Принц Уильям может лишить детей титулов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

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Почему принц Луи и принцесса Шарлотта могут отказаться от титулов

Кого еще из королевской семьи могут затронуть реформы принца Уильяма

Принц Уильям может лишить собственных младших детей королевских титулов, когда взойдет на британский престол. Как пишет RadarOnline со ссылкой на новую книгу королевского автора Тома Сайкса "Герцоги опасности: Гарри, Эндрю и Эдуард VIII: запасные, потрясшие трон", принц Уэльский и его супруга Кэтрин выступают за то, чтобы дать 11-летней принцессе Шарлотте и 8-летнему принцу Луи больше свободы в выборе собственного будущего.

По словам друзей пары, будущий монарх сосредоточен на "освобождении своих детей" от жестких рамок дворцового протокола. В то время как 13-летнему принцу Джорджу суждено унаследовать корону, его младшие брат и сестра смогут строить карьеру за пределами королевского института, отказавшись от титулов Их Королевских Высочеств (HRH).

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Отмечается, что в этом вопросе Уильям вдохновляется примером 76-летней принцессы Анны и 62-летнего принца Эдварда, чьи дети выросли, не используя королевские титулы в повседневной жизни. Согласно предполагаемым реформам, зарплаты, содержание и резиденции будут получать только те члены семьи, которые выполняют официальные обязанности.

Принцесса Шарлотта с отцом / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Остальным родственникам, включая герцога и герцогиню Сассекских, придется обеспечивать себя самостоятельно, не рассчитывая на привилегии и финансирование от короны. Сам Уильям ранее не скрывал, что намерен серьезно обновить институт монархии, который в будущем унаследует от 78-летнего короля Чарльза.

"Перемены в моей повестке дня - перемены к лучшему. Я хочу создать мир, в котором мой сын будет гордиться тем, что мы делаем, мир и работу, которые действительно меняют жизнь людей к лучшему", - заявил принц Уильям в беседе с актером Юджином Леви в проекте Apple TV "Неохотный путешественник".

Принц Луи - младший сын принца Уильяма / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

О серьезности намерений будущего короля свидетельствуют и его шаги в управлении герцогством Корнуолл, где объявлено о планах продать около 20% объектов недвижимости в течение десятилетия. Вырученные 500 миллионов фунтов стерлингов направят на доступное жилье, возобновляемую энергетику и экологические инициативы.

"Он заглянул под капот и теперь принимает действительно сложные решения, меняя организацию, которая не менялась очень долгое время", - пояснил представитель Уильяма.

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