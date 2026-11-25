Во время тревог Даша Трегубова с дочерью спускается в паркинг, ночует в машине или в ванной, где пригодился военный спальник.

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Квартиру в Киеве дважды разбили взрывы - актриса рассказала, где прячется / Коллаж: Главред, фото: Instagram/dasha.tregubova

Кратко:

Квартира Трегубовой на Лукьяновке пострадала от двух взрывов

Во время атак семьи актрисы не было дома

При угрозе удара она с дочерью прячется в паркинге или ванной

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова рассказала, что ее квартира на Лукьяновке в Киеве дважды пострадала от взрывов во время атак российских оккупантов. В первый раз выбило окна, а во второй - вырвало из креплений оконные и балконные рамы.

Об этом звезда рассказала в интервью OBOZ.UA. По ее словам, во время обоих взрывов семьи не было дома.

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Трегубова описала, насколько серьезными оказались повреждения после второго удара.

"К счастью, во время обоих взрывов нас не было дома - мы были в отъезде. В первый раз взрывной волной выбило окна. А вот во второй раз повреждения были гораздо серьезнее: оконные и балконные дверные рамы погнуло и буквально вырвало из креплений. К тому же на балкон дважды залетали осколки - то ли ракеты, то ли дронов, не знаю", - рассказала актриса.

Где Трегубова прячется во время тревог?

Несмотря на разрушения, актриса не стала переезжать из района. По ее словам, после второго взрыва пришлось менять целые конструкции.

"Так что если после первого обстрела хватило заменить стекла, то во второй раз пришлось менять уже целые конструкции - и оконные, и балконные двери. Между тем я по-прежнему живу на Лукьяновке. Кажется, самый острый период здесь уже миновал, слава Богу. Все, что могли, уже разбили", - отметила Трегубова.

При угрозе ракетного удара актриса с дочерью Полиной спускается в паркинг, где стоит их машина, или ищет другое безопасное место.

"Уже неоднократно ночевали в автомобиле. Полина даже обустроила там такой уютный уголок: принесла пледы, которые теперь постоянно лежат у меня в багажнике", - поделилась звезда.

Спуститься в укрытие удается не всегда: в семье три животных, поэтому иногда тревоги приходится пережидать в просторной ванной.

"Друг подарил мне военный спальник, поэтому прошлой зимой мы несколько раз ночевали прямо на полу в ванной - в нем. Сейчас, к счастью, необходимость делать это возникает реже", - добавила актриса.

Что Трегубова рассказала о гонорарах в кино?

В том же интервью Трегубова призналась, что после начала полномасштабной войны гонорары актеров заметно упали.

"Если пересчитывать заработки в доллары или евро, то актеры получают примерно вдвое, а то и втрое меньше, чем до полномасштабной войны", - заявила она.

Сейчас основной доход ей приносят ведение мероприятий и реклама, а кино, по словам Трегубовой, стало скорее делом любви.

Даша Трегубова / Инфографика: Главред

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Даша Трегубова - новости

Ранее Главред писал, что Даша Трегубова раскрыла детали работы над сериалом "Скорби". По словам актрисы, во время съемок сцен ссор и драк ее партнер несколько раз немного "получил" от нее. Трегубова подчеркнула, что это происходило нечаянно.

От российских атак на Киев пострадали и квартиры других украинских звезд. В частности, квартира певца LAUD пострадала во время обстрела в ночь на 2 июля. У исполнителя вылетели окна, но, по его словам, все остались целы.

Также Трегубова рассказывала о своем отношении к моде. В интервью TabloID она назвала предмет гардероба, который не наденет ни при каких обстоятельствах. Свой стиль актриса описывает тремя словами - свобода, энергия и вайб.

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